За сутки в РФ выявили более 166 тысяч случаев COVID

За минувшие сутки в России зарегистрирован 166 631 случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Этот показатель был самым низким с 8 февраля. В течение дня умерло 704 пациента. Также в течение суток количество госпитализаций увеличилось на 108,9%, до 21 833, а число выздоровевших - на 41,9%, до 137 881 пациентов.

Нарастающим итогом в России было выявлено 14 480 596 случаев коронавирусной инфекции. 11 470 925 пациентов выздоровели от COVID-19, 341 635 умерли.

В Москве за сутки зарегистрировали 8160 случаев заражения – показатель снижается пятый день подряд. За 24 часа госпитализировано 1122 пациента с COVID-19, 617 человек находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

Высокий ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Красноярском крае (+7122 случая), Санкт-Петербурге (+7091 случай), Новосибирской области (+5763), Пермском крае (+5199).

По данным оперативного штаба 11 февраля, уровень коллективного иммунитета снизился с 64,1% до 61,9% за неделю, поскольку те, у кого был COVID-19 или кто был вакцинирован против него более шести месяцев назад, потеряли свой иммунитет. 85,9 миллиона россиян были вакцинированы первым компонентом вакцины, а 81,5 миллиона человек были полностью вакцинированы.

