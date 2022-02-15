Завершились переговоры Путина и Шольца

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца. Переговоры лидеров России и Германии длились около трех часов, а по их завершению Путин и Шольц провели совместную пресс-конференцию.

По словам Путина, темой переговоров с Шольцем (совершающим свой первый визит в Россию в качестве федерального канцлера) стали двусторонние отношения. Президент отметил, что Россия поставляет в Германию около трети потребляемой ею нефти и газа. Он напомнил, что газопровод «Северный поток – 2» с декабря прошлого года технически готов к началу работы и ожидается его сертификация германской стороной.

Еще одной темой переговоров стали российские предложения по безопасности в Европе. Касаясь украинского кризиса, Путин напомнил, что Киев отказывается выполнять Минские соглашения – идти на прямой диалог с властями непризнанных ДНР и ЛНР, не вносят изменения в Конституцию страны и отказываются имплементировать «формулу Штайнмайера».

Кроме того, стороны обсудили проблему возвращения к выполнению «ядерной сделки» с Ираном. Путин отметил, что позиции Москвы и Берлина по вопросу Ирана близки.

Шольц призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский (с которым он вчера провел переговоры) пообещал ему внести в парламент предусмотренные Минскими соглашениями документы.

Кроме того, канцлер коснулся проблемы закрытого в России корреспондентского бюро Deutsche Welle.

