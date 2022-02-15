Золото защищает от войны, даже когда ее нет

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в пятницу, что у России есть возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине, пишет Reuter. В субботу состоялся телефонный разговор между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, но и он не смог ослабить напряженность, отмечает Bloomberg. Байден, правда, исключил возможность отправки на Украину американских солдат, но пригрозил Москве масштабными санкциями в случае вторжения.

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В условиях столь активных медийных и политических спекуляций Запада на военную тему инвесторы начали активно покупать золото. В понедельник 14 февраля стоимость желтого металла подскочила до максимума за три месяца на фоне опасений, что Россия может якобы напасть на Украину. В ходе торгов на бирже Comex апрельские фьючерсы на золото подорожали на 1%, до 1862 долларов за унцию. Это вполне естественно — рынки реагируют на геополитические риски уходом в «надежную гавань», и такая динамика активно поддерживает драгоценный металл. Однако рост цен на золото сдерживается укреплением доллара, который также считается надежным активом, плюс получает поддержку за счет ожиданий скорого повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

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Золото любит жесткую геополитику

Рынок золота на прошедшей неделе вырос с 1826 до 1868 долларов за унцию, пробив вверх сильный уровень сопротивления 1850 долларов, констатирует аналитик по товарным рынкам компании «Открытие инвестиции» Оксана Лукичева. В момент публикации данных по инфляции в США за январь (7,5% против ожидавшихся 7,3%) рынок показал очень высокую волатильность в диапазоне 1820—1836 долл./унция, так как участники рынка все же опасались жестких действий ФРС.

Растущая тенденция победила и была усилена эскалацией геополитических рисков в конце недели, что увело цены к уровню 1868 долларов. Падающая динамика фондовых рынков оказывала дополнительную поддержку металлу, который используют в качестве диверсифицирующего актива в инвестиционных портфелях, поясняет аналитик.

Ожидается, что устойчивые показатели инфляции повысят привлекательность золота в качестве средства защиты от нее в среднесрочной перспективе. В случае слишком быстрого повышения процентных ставок рост американской экономики может замедлиться, что еще больше повысит привлекательность металла в ответ на вероятную стагфляцию, считает Лукичева.

Накаленная геополитическая обстановка также оказывала поддержку рынку золота, которое считается ключевым активом для хеджирования от подобных рисков. Следующими уровнями сопротивления могут быть 1875-1900 долл./унция, ожидает Оксана Лукичева. Ситуацию способна прояснить Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, намеченная на 18-20 февраля 2022 года.

Не берите золото слитками

Начало недели сложилось достаточно драматично для финансовых рынков, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Проявились сильные факторы бегства от рисков, и это привело к мощному движению вверх цен золота как традиционного «защитного актива». Прежде всего, нестабильность связана с опасениями начала военных действий между Россией и Украиной, а также обострением глобального противостояния Москвы и Запада в целом. Помимо этого, инвесторы крайне обеспокоены обнародованными в последние дни данными о резком подъёме инфляции в США до 7,5% - сорокалетнего максимума.

Золото в большей степени выступает на рынке не как производственный или даже драгоценный металл, а именно в качестве защитного актива при экономических и политических катаклизмах, напоминает аналитик. По его мнению, дальнейшая динамика цен на него будет, в основном, определяться развитием событий вокруг Украины, нюансами продолжающихся переговоров между различными сторонами процесса и ситуацией с военными передвижениями.

Многое связано и с позиционированием денежной политики ФРС в противодействии инфляции, продолжает Гойхман. Внеплановое закрытое заседание ФРС, срочно созванное на 14 февраля, не внесло ясности по поводу дальнейших действий регулятора. Он по-прежнему настроен на ужесточение политики и повышение ставок (в прямом и переносном смысле). Но об ускорении этого процесса пока не объявлено, и с таких позиций могут быть важны предстоящие события недели — публикация протоколов предыдущего заседания FOMC (рабочего органа ФРС по кредитно-денежной политике) в среду и выступления ряда руководителей ФРС в четверг-пятницу.

Но нужно учитывать и технические факторы движения цены золота. Она поднялась к очень мощному уровню сопротивления 1882 доллара (предыдущему максимуму котировок в ноябре 2021 года, с которого началось их значимое ослабление). Для преодоления его нужны новые сильные драйверы. И в случае стабилизации настроений рынка спрос на золото может сократиться. Тогда, по принципу «покупай на слухах, продавай на фактах», котировки пойдут вниз — по крайней мере, на существенную коррекцию в район 1800 долл., предполагает Гойхман. Вероятно, что после такого отступления котировки могут снова пойти вверх, поскольку восходящий тренд сохраняется. Но покупать актив в текущей ситуации на нынешних высотах вряд ли целесообразно.

Тем более не стоит это делать россиянам напрямую, через приобретение золотых слитков как инвестиционного актива, говорит эксперт. Конечно, приятно сознавать себя держателем «золотого запаса», однако не стоит забывать, что до сих пор при покупке слитков действует НДС в размере 20%. При продаже ранее купленного актива он не возвращается, что делает изначальное приобретение слитков в качестве инвестиционного вложения гораздо менее выгодным.