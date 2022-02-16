Минобороны России защитило американские акции

В другое время январские данные по индексу цен производителей США могли бы стать главным событием дня. Они были ярким подтверждением сохраняющегося высокого инфляционного давления – еще один аргумент в пользу более «ястребиного» подхода ФРС.

Во вторник Минтруда США сообщило, что за месяц индекс цен производителей вырос на 1%. Это самые высокие темпы его роста с мая прошлого года и они в два раза превысили ожидания аналитиков (0,5%).

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За 12 месяцев индекс вырос на 9,7%, хотя экономисты прогнозировали лишь 9,1%. Это чуть уступает многолетнему максимуму декабря 2021 года (9,8%), но поначалу и тогда насчитали на 0,1 п.п. меньше, а потом пересмотрели вверх. При этом даже обновленные декабрьские темпы роста цен производителей были в два с половиной раза ниже январских.

И все это было объявлено на фоне озвученных несколько дней назад данных о рекордных темпах роста потребительских цен, достигших сорокалетнего максимума (7,5%). "Это еще одно свидетельство постоянного и усиливающегося инфляционного давления, которое должно заставить ФРС склониться к еще более ястребиной политике, - сказал Reuters экономист Citigroup Эндрю Холленхорст. – Мы по-прежнему ожидаем, что данные за следующий месяц поддержат повышение ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте».

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Однако в последние дни на рынок гораздо сильнее ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики давили страхи войны. Из трех последних дней падения только в четверг снижение акций было связано в основном с ФРС. В пятницу и в понедельник главной причиной стали заявления американских властей о том, что Россия с минуты на минуту нападет на Украину.

Именно поэтому, вместо того чтобы падать в ожидании подъема ставки, росли казначейские облигации, а их доходность снижалась. Продавая акции и другие рисковые активы, инвесторы направляли высвобожденные средства в традиционную «тихую гавань» - U.S. Treasury.

И по той же причине главным двигателем мирового рынка во вторник стал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Все агентства цитировали его слова о том, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, начинают движение в свои воинские гарнизоны.

Результатом стал уверенный рост акций и одновременно падение казначейских облигаций. С 1,986% на закрытие понедельника доходность U.S. 10 Year Treasury выросла до 2,056%. Взлетели европейские фондовые индексы. Упала нефть, достигавшая в последние дни максимумов с осени 2014 года. Dow Jones Industrial Average прибавил 1,22%, S&P 500 – 1,58%, а Nasdaq Composite – 2,53%.

Тем самым все они вернулись на уровни пятницы, предшествовавшие заявлениям США о том, что Россия начнет войну на этой неделе. И теперь можно ожидать более заметного воздействия других драйверов.

В среду публикуются протоколы последнего заседания ФРС. Едва ли они потрясут рынок так, как это случилось месяц назад, но если чиновники допускали, что не успевают за инфляцией, то это может произвести впечатление. «Если вскроется информация о том, что в Федрезерве считают, что они отстают – это интересно, и это заставит инвесторов отступить, - заявил CNBC главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors Майкл Ароне. – Они будут думать о еще большем повышении ставок и дополнительном ужесточении».