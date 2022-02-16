Антивоенный позитив отыгран. Рынок ложится в боковик

В политическом плане день сегодня выдался спокойным, особо негативных новостей для рублевых активов не поступало. Повеселила эстонская разведка, решившая удивить мир самим фактом своего существования, и заявившая, что нападение России на Украину переносится на конец февраля. Естественно, никто всерьез к мнению таких «авторитетов» не прислушивается.

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Однако и поводов для дальнейшего роста нет — позитив от снижения военных рисков уже отыгран. Поэтому, глядя на заокеанские индексы, которые ушли в «красную» зону, трейдеры уже перед обедом начали потихоньку фиксировать полученную с начала недели прибыль. В результате Индекс Мосбиржи закрывает день ростом на 1,2%, хотя утром результат в моменте был вдвое лучше.

Не исключено, что вечером российские акции продолжат терять утренний успех из-за высокой вероятности дальнейшего снижения американского рынка, где вновь обострились риски повышения процентной ставки ФРС США в марте сразу на 0,5 п.п. В частности, фьючерсы на ставку ФРС говорят о более чем 50-процентной вероятности такого решения.

Вновь против российского рынка акций сыграла Федеральная антимонопольная служба. На той неделе она обвинила ММК, НЛМК и «Северсталь» в злоупотреблении монопольным положением на рынке проката, а сегодня руки дошли до «Сургутнефтегаза».

По мнению ФАС, компания уклонялась от заключения договоров на поставки бензинов в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Но больше всего поражает аргументация ведомства: «для нефтяных компаний насыщение внутреннего рынка нефтепродуктов должно стать безусловным приоритетом перед экспортными поставками». Трейдеры придерживаются другого мнения, считая, что приоритетом для каждого бизнеса должно стать получение максимальной прибыли.

На этой новости обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подешевели боле чем на процент, несмотря на то что котировки нефти вновь ушли выше $95 за баррель.

Трейдеры также опасаются, что теперь каждую неделю ФАС будет выбирать себе по «жертве» из числа высоколиквидных компаний.

При этом статистика от Минэнерго США оказалась неожиданно плохой для «черных быков»: запасы нефти в стране выросли на 1,1 млн баррелей, в то время как консенсус-прогноз предполагал их снижение на 1,6 млн. Среднесуточный показатель добычи не изменился, оставшись на уровне 11,5 млн баррелей. Не исключено, что на этих данных рынок нефти уйдет в легкую коррекцию.

В целом же картина по российскому рынку акций выглядит нейтральной. Пока он демонстрирует признаки намерения залечь в боковик.

«С начала недели рынок показал хорошие выигрыши: особенно выросли наиболее пострадавшие акции — в частности, Сбербанк. Покупали в надежде на деэскалацию, и она подтвердилась вчерашними сообщениями президента РФ о частичном отводе военных с учений. Но сегодня Запад опять начал считать войска у границ, и, по их мнению, ситуация выглядит иной. Динамика акций сейчас всецело зависит от новостного фона по украинской теме, и, соответственно, на таких заявлениях началась фиксация прибыли. Скорее всего, ситуация пока будет оставаться сложной, и рынок будет нервным. Если до конца недели не произойдет ничего существенного, то вероятна консолидация. На какой-то длинный устойчивый рост в таких условиях надеяться не приходится», — поделилась своими мыслями с Expert.ru руководитель отдела анализа акций ФГ «ФИНАМ» Наталья Малых.

Курс рубля к доллару сегодня уходил под отметку 75, но закрепиться там не смог из-за ухудшения внешнего фона во второй половине дня. С очень большой вероятность укрепление рубля продолжится как минимум до конца недели, если рынок не получит порцию откровенного политического негатива.

«До конца недели ожидаю укрепления рубля до 72,5-73 за доллар. Нерезиденты возвращаются на Московскую биржу и закупаются активами. Бизнес также ранее придерживал валютную выручку на негативных новостях, и теперь образовалась крупная валютная "подушка" для рубля и рублевых активов. Интерес к рынку России остается неудовлетворенным, поэтому ослабления рубля по итогам недели не ожидается, а небольшие просадки внутри дня будут откупаться в полном объеме», — заявил директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг инвесткомпании «Вектор Икс Брокер» Сергей Звенигородский.