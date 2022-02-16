Биткоин потерял в стоимости $2 тыс. за 5 часов

Максимального ценового показателя за истекший месяц первая криптовалюта достигла, - утром 8 февраля, когда она торговалась на уровне $45,4 тыс., после чего не смогла закрепиться на достигнутой отметке и показала отрицательную динамику. К 16 февраля криптовалюта торгуется на бирже Binance на отметке $45 013.84. А объем торгов за сутки составил $9 579 390 000.00.

Ранее биткоин потерял от текущей стоимости более чем $2 тыс. Ценовой спад произошел за пять часов после взрывного роста, до уровней в $43,2 тыс. После чего за неделю криптовалюта отыграла потерянные объемы. В этой связи эксперты рынка отмечают, что криптовалюта имеет тенденцию к активному восстановлению после падения, которое произошло 24 января, когда биткоин стоил $32 900. Отмечается, что цена на биткоин не поднималась так высоко с лета 2021 года.

Наряду с криптовалютами отмечено подорожание и альткоины. Больше других взлетели в стоимости крупнейшие по капитализации монеты XRP— на 23%, до $0,9, Cardano (+8% до $1,25), Avalanche (+11% до $92), Ethereum прибавил (+4% до $3200).

По прогнозу сырьевого стратега Майка Макглоуна максимальная ценовая отметка биткоина в пределах текущего периода может варьироваться в пределах $100 тыс. В краткосрочной перспективе первая криптовалюта может стоить приблизительно $46 тыс., поскольку на данной отметке биткоин может встретить первое значительное сопротивление, сообщил трейдер Джастин Беннетт.

