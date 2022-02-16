Бизнес заработает на налогообложении нематериальных активов

Законопроект, возобновляющий действие льготы по налогу на прибыль при постановке на учет нематериальных активов (НМА), выявленных в ходе инвентаризации, в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Ранее, после обращения Российского союза промышленников и предпринимателей, он был одобрен Правительством России.

Как сообщили «Эксперту» в РСПП, крупные компании, согласно поправкам в Налоговый кодекс, смогут выявить и поставить на баланс интеллектуальную собственность без уплаты налога на прибыль в течение трех лет — с 1 января 2022 до 31 января 2024 года. А для малого и среднего бизнеса «налоговые каникулы» будут действовать на два года дольше — до 31 декабря 2026 года.

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Комитет по интеллектуальной собственности и креативным индустриям РСПП неоднократно указывал на положительный опыт аналогичной «амнистии» 2018–2019 годов, позволившей многим предприятиям прозрачно учесть созданные ранее нематериальные активы и, соответственно, увеличить свою капитализацию.

Одновременно рост числа охраняемых объектов оживил рынок интеллектуальной собственности, стимулировал российский крупный бизнес и инвесторов активнее взаимодействовать с предприятиями креативной и инновационной направленности, а также помог формированию несырьевых отраслей экономики.

Впрочем, из-за того, что льгота действовала недолго, значительная часть отечественных компаний не успела провести соответствующую инвентаризацию. В некоторых случаях предприятия и вовсе не успели даже зарегистрировать разработки.



Как отметил президент РСПП Александр Шохин, инициатива по продлению льготы была основана на детальном анализе экономической эффективности прошлой «амнистии».

«По оценкам ВШЭ, у субъектов креативного предпринимательства и инновационных компаний средний прирост нематериальных активов до периода льготы и после него не превышал 18-19%, тогда как в период амнистии он достигал 38–40% в год, прежде всего у компаний, занимающихся кино-, видео- и анимационным производством, в индустрии разработки программного обеспечения, индустрии исследований и разработок», — подчеркнул Александр Шохин.

Просветительский эффект льготы

Приветствуют инициативу РСПП и представители экспертного сообщества.

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«Особенно данные льготы важны для тех компаний, которые производят такую интеллектуальную собственность, которые ее используют и выдают результат на основании патентов. Такие меры могут быть интересны тем, у кого подобных релизов много, и кто благодаря им живет. Это, в том числе, и крупные государственные корпорации, для которых проблема оборота объектов интеллектуальной собственности — очень важная вещь. Например, Росатом, Ростех. Компании, которые связаны, с разработкой авиационной техники и так далее. Облегчение оборота интеллектуальной собственности и уменьшение издержек на этот оборот, если у вас видов такой собственности 10 тысяч — большая проблема. Сейчас это важно почти для любой технологической корпорации и госструктуры, даже для МЧС», — прокомментировал «Эксперту» законопроект директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

«Налогообложение нематериальных активов, ввиду роста информатизации — суперактуальная тема для всех. Я бы сказал, в первую очередь, для бухгалтеров: как определять первоначальную стоимость нематериальных активов, как начислять износ, как их списывать», — заявил «Эксперту» профессор РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

По его мнению, налоговый и бухгалтерский учет в нашей стране разошлись лет десять назад. «То есть, допустим, если мы купили дорогущую программу, установили ее и начали списывать средства за ее износ — это удобно всем. При налоговом учете должны приниматься во внимание все нематериальные активы. Дальше вы должны учитывать все патенты и открытия, которые тоже будут на балансе предприятий. Ведь нужно определенную сумму ежегодно выплачивать в Роспатент. То есть, получается этакая улица с односторонним движением. Мало того, что вы “содержите” патент, вы еще должны за него платить. В таком случае амортизацию надо “обнулить”, относить плату за патенты на себестоимость. Это было бы выгодно и государству. Вообще, я считаю, что все попытки упорядочить бухгалтерский и налоговый учет — верная дорога», — подчеркнул Юрий Юденков.

В РСПП убеждены, что льгота будет иметь не только прямой экономический, но и просветительский эффект. Возможность воспользоваться нулевой ставкой простимулирует более серьёзное отношение к интеллектуальной собственности и к ее роли в формировании прибыли со стороны предприятий.

«Я думаю, что отношение к интеллектуальной собственности уже изменилось. Сегодня все понимают, что это серьезно и важно. Понимание, что это может быть инструментом для повышения капитализации, пришло уже довольно давно и к бизнесу, и госструктурам», — полагает в данном контексте Алексей Зубец.

Стоит отметить, что нулевая ставка налога на прибыль для выявленных нематериальных активов является лишь частью большого пакета предложений по обновлению налогового и финансового законодательства, подготовленных профильным комитетом РСПП для развития рынка интеллектуальной собственности.

