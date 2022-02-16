Бренд банка «Восточный» прекратил существование

Совкомбанк завершил процедуру присоединения банка «Восточный» после его покупки в 2021 году. В этой связи «Восточный» прекратил свое существование, следует из сообщения Совкомбанка. 14 февраля юридическое лицо «Восточный» было исключено из Единого государственного реестра юридических лиц.

«Операционная интеграция банков была завершена в 2021 году, и 14 февраля 2022 года банк "Восточный" был присоединен к Совкомбанку, который стал правопреемником его активов и обязательств», - говорится в сообщении.

Совкомбанк закрыл сделку по покупке 88,1% акций «Восточного» у своих ключевых акционеров 8 апреля 2021 года, а в августе в рамках обязательного предложения выкупил 11,7% акций кредитной организации у неконтролирующих акционеров за 1,3 млрд рублей, увеличив долю владения до 99,8%. Покупка «Восточного» направлена на укрепление позиций Совкомбанка на Дальнем Востоке, отмечается в сообщении о закрытии сделки.

После интеграции банков в Совкомбанк перешли почти все 3 млн клиентов «Восточного», на баланс был переведен 1 млн кредитов на сумму 76 млрд рублей и портфель депозитов и текущих счетов на сумму 116 млрд рублей. Об этом сообщается в статистике Совкомбанка. Также присоединились к Совкомбанку 55% сотрудников банка «Восточный», что составляет 5000 человек.

«Восточный» находился в состоянии корпоративного конфликта до конца декабря 2020 года, который закончился отказом банка подать иск на 2,5 миллиарда рублей против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других. Спор между организациями длился несколько лет, с 2016 года, когда произошло слияние «Юниаструм Банка» с банком «Восточный экспресс», согласно которому первый получил право выкупить 9,99% акций объединенного банка за 750 млн рублей. Однако позже Baring Vostok отказался воспользоваться опционом, объяснив это выходом из Юниаструма до объединения активов на сумму 3,6 млрд рублей.

