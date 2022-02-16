Чистая прибыль «Новатэка» выросла более чем в шесть раз, выручка увеличилась на 62,5%

Чистая прибыль компании «Новатэк» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2021 года составила 432,9 млрд рублей. Это в 6,4 раза больше, чем в 2020-м (67,8 млрд рублей).

«Основными факторами увеличения нормализованной прибыли группы в 2021 году стали благоприятная макроэкономическая ситуация, которая привела к росту цен реализации наших углеводородов, а также ввод новых мощностей по добыче в третьем квартале 2020 года и в четвертом квартале 2021 года», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Выручка «Новатэка» выросла на 62,5% и составила 1 156,7 млрд рублей. Нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 748,3 млрд рублей, увеличившись на 90,9% по сравнению с 2020 годом.

«Рост выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связан с ростом мировых цен на углеводороды, а также запуском газоконденсатных залежей на месторождениях Северо-Русского блока (Северо-Русского и Восточно-Тазовского месторождений в третьем квартале 2020 года, а также Харбейского месторождения в четвертом квартале 2021 года)», — поясняет пресс-служба компании.

Капитальные вложения сократились на 8%, до 192 млрд рублей. Нормализованная прибыль «Новатэка», приходящаяся на акционеров, без учета эффекта от курсовых разниц и выбытия долей владения в дочерних обществах и совместных предприятиях выросла в 2,5 раза, составив 421,3 млрд рублей.

В компании обращают внимание на то, что в прошлом году экономическая активность во всем мире демонстрировала признаки восстановления от последствий пандемии COVID-19 на фоне очередной волны роста числа заболеваний и появления новых штаммов вируса. Последний фактор обеспечил сохранение неопределенности в отношении темпов восстановления. Также отмечается, что ОПЕК+ продолжила ограничивать добычу нефти, что вместе с резким похолоданием в Европе, Азии и США в начале года привело к скачку цен на углеводороды. С мая организация начала постепенно снимать ограничения, однако предложение нефти все еще отставало от глобального спроса из-за неожиданно быстрых темпов восстановления экономики. «Кроме того, фактическая добыча ОПЕК+ не соответствовала планам по увеличению объемов добычи из-за аварий и ремонтов на нефтяных промыслах в целом ряде стран, что привело к нарастанию дефицита нефти и росту мировых цен во втором полугодии 2021 года. В результате, в течение 2021 года мировые цены на нефть вернулись к предпандемийным значениям 2019 года и продолжили дальнейший рост, что положительно сказалось на наших ценах реализации в отчетном периоде», — говорится в сообщении «Новатэка».

На прошлой неделе «Новатэк», «Югра-Ойл Инвест» и «Ямал» подали заявки на разработку трех участков недр в ЯНАО — Хатояхского, Ванхетского и Синяйского. Все они расположены в Пуровском районе.

В январе компания заключила договоры на поставку СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» с китайскими ENN Natural Gas и Zhejiang Energy. Как указывалось в сообщении российской компании, договор с ENN Natural Gas предполагает поставки в объеме приблизительно 0,6 млн тонн сжиженного природного газа ежегодно в течение 11 лет. На терминалы Zhejiang Energy «Новатэк» будет поставлять каждый год по миллиону тонн СПГ на протяжении 15 лет.