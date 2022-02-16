Такого большого торгового дефицита а еврозоне не было 13 лет

Резко выросшие цены на энергоресурсы – тяжелый удар не только по кошелькам европейцев, но и по экономике еврозоны. Вместе с резким ростом импорта из Китая они привели 19 европейских стран с единой валютой – евро в декабре 2021 года к самому большому за 13 лет дефициту торгового баланса.

«С экспортом все в порядке, но импорт взлетел до небес»,- объясняет Клаус Вистесен из Pantheon Macroeconomics.

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Импорт в еврозоне в последнем месяце прошлого года, сообщает Financial Times (FT), вырос по сравнению с декабрем 2020 года на 36,7%. В Eurostat считают, что одной из причин роста является энергетический кризис, бушующий в Европе с осени и спровоцировавший резкий рост цен на газ, нефть и электроэнергию. Европа в целом и еврозона в частности сильно зависят от поставок газа и нефти извне.

Стоимость экспорта товаров в декабре 2021 г. выросла на 14,1%. На торговый баланс еврозоны также повлиял резкий скачок импорта товаров из Китая. Он вырос в декабре на 53%. В результате дефицит торгового баланса зоны единой валюты увеличился в декабре до 9,7 млрд евро (1,8 млрд евро в ноябре). Последний раз такой высокий дефицит был в августе 2008 года. По итогам всего 2021 года профицит торгового баланса сократился на 45% по сравнению с позапрошлым годом до 128,4 млрд евро.

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«В второй половине года (2021) профицит торгового баланса еврозоны претерпел резкие изменения,- комментирует данные Eurostat для FT Клаус Вистесен.- Возросшая стоимость импорта энергоносителей является одной из причин этих изменений, но главным драйвером их был большой дефицит в торговле с Китаем».

Данные по всему Евросоюзу в декабре прошлого года еще выше: торговый дефицит составил 17,2 млрд евро. За год ЕС немного увеличил профицит в торговле с США и Великобританией, но эта прибавка оказалась слишком маленькой для того, чтобы компенсировать резкий рост дефицита баланса торговли с Китаем, который вырос в декабре на 36% по сравнению с последним месяцем 2020 года и составил 248,9 млрд евро.

В торговле между Евросоюзом и Великобританией по-прежнему видны следы разрывов цепочек, вызванные переходным периодом после брексита, который закончился в конце 2020 года. Окончательный выход Британии из Евросоюза привел к появлению тарифов на большое количество товаров. Экспорт товаров ЕС в Великобританию в прошлом году увеличился на 1,9%. Это существенно ниже, чем рост экспорта в другие крупные торговые партнеры объединенной Европы. Правда, импорт британских товаров упал в 2021 г. на 13,6%, хотя импорт из других стран в Европу вырос.

Высокая зависимость Европы от России, которая поставляет на континент почти 40% потребляемого европейцами газа и треть нефти, по мнению FT, проявилась в последние месяцы и в обострении ситуации вокруг Украины, которое резко увеличило цены на энергоносители. Газ сейчас, к примеру, стоит втрое дороже, чем в феврале 2021 года.

Рост импорта ЕС из России в 2021 году вырос на две трети, а дефицит торгового баланса увеличился до 69,2 млрд евро.

Во вторник 15 февраля, кстати, ЕЦБ заявил, что если цены на газ не снизятся, то ВВП еврозоны в этом году снизится на 0,2%. В случае снижения поставок газа в еврозону на 10% по прогнозу ЕЦБ ВВП уменьшится на 0,7%, что эквивалентно 100 млрд евро в цифрах 2019 года. Больше всего от перебоев с поставками газа пострадают Австрия, Греция и Италия. Что же касается отраслей промышленности, то наиболее пострадавшими будут добывающая, бумажная и химическая отрасли.