Для борьбы с заторами РЖД создаст «светофор» загрузки инфраструктуры

Первый замглавы РЖД Сергей Кобзев провел серию совещаний с грузоотправителями для восстановления ритмичности поставок, в том числе для сохранения непрерывных производств. В ближайшую декаду РЖД намерена восстановить ритмичность грузовых перевозок.

В начале этого года, на фоне роста грузопотока по сети РЖД, компания столкнулась с проблемой пандемии – многие работники были вынуждены уйти на больничный. Как результат – начались сбои в работе единой железнодорожной системы. Однако пик заболеваемости среди локомотивных бригад в Центральной России пройден. Последние дни количество выздоровевших превышает количество заболевших.

При этом погрузка во внутреннем сообщении с начала февраля выросла на 1,3%. Существенно подрастает погрузка нефтяных грузов (+2,8%), химикатов (+3,2%), грузов в контейнерах (+8,6%). Увеличиваются перевозки на восточном полигоне. Тарифный грузооборот там с начала месяца растет на 4,1%.

В рамках совещаний для борьбы с пробками и сбоями в доставке грузов РЖД выработало решение - создать индикаторы загрузки инфраструктуры, исходя из текущих пропускных способностей и фактической обстановки. Они могут быть использованы при согласовании заявок на перевозку. Такой механизм может стать альтернативой введения жестких ограничений на погрузку. Например, при ухудшении ситуации с выгрузкой и перегрузке инфраструктуры РЖД не будет полностью ограничивать погрузку, а введет «желтый уровень», при котором совместно с грузоотправителем и грузополучателем будет определять максимальный объем груза, который может быть перевезен без нарушения сроков доставки. А при наступлении «красного уровня» — решать: либо продолжать отправлять груз с возможностью увеличения срока доставки и временного отстоя в пути следования, либо ограничивать погрузку.

Грузоотправители в целом поддерживают идею, отмечая необходимость проработки деталей. Для подготовки итогового предложения создана рабочая группа с участием всех заинтересованных сторон. На выходе такой подход должен быть согласован с регуляторами.

Другая инициатива прозвучавшая в ходе совещаний, более эффективное использование вагонов. Так чтобы захватывать максимум полезной нагрузки и повышать коммерческую эффективность, их маршруты закольцовывают. Но если вагон по каким-то причинам сходит с кольца, то действует эффект домино: вагон с металлом не выгрузился в порту, не отправился под следующую погрузку руды, и меткомбинат остается без сырья. На такой случай РЖД предлагает операторам предусмотреть план «Б». Это может быть либо технологический запас порожняка, либо изменение схемы управления парком. Понятно, что содержать резерв вагонов — накладно, но это не те расходы, которые несут предприятия, когда остаются без вагонов.