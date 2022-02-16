G7 экстренно собирается в Германии из-за Украины

Министры иностранных дел стран G7, в которые входят Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, США и Япония, подтвердили проведение срочной встречи в Мюнхене по украинскому кризису и потенциальному «вторжению» России, сообщает японское издание Kyodo, ссылаясь на источники в правительстве страны.

Встреча пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По данным правительственных источников издания, темой встречи станет ситуация вокруг Украины. На встрече также должен присутствовать министр иностранных дел Японии Йошима Хаяси.

Осенью прошлого года в западных СМИ начали появляться материалы о наращивании военной мощи России вблизи украинских границ и планах вторжения в Украину. 12 февраля президент США Джо Байден объявил, что Россия якобы намерена напасть на Украину ранним утром 16 февраля. Об этом пишет Politico, ссылаясь на официальные лица США. МИД России, как и Кремль, подчеркнули, что сама идея войны с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. Первые 30 лет в нем принимали участие в основном страны Организации Североатлантического договора, а с 1990-х годов в нем стали участвовать представители России, Китая, Японии, Индии и других стран. Председатель конференции Вольфганг Ишингер ранее заявлял, что в 2022 году одной из тем конференции станет европейская политика безопасности и обороны.

