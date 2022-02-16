Гинцбург сообщил, что в Москве все дети 6-11 лет переболели COVID-19

Научный центр им. Гамалеи не смог найти в Москве детей в возрасте 6-11 лет без антител к коронавирусу для тестирования вакцины «Спутник М», поэтому пришлось изменить протокол исследования, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление директора центра Александра Гинзбурга.

«Есть проблема. Когда мы начали первый предварительный скрининг этой возрастной группы детей, в этой возрастной группе просто не было детей с отрицательным результатом на антитела к COVID-19. Потому что это сейчас является фоном для этой популяции детей для антител. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом», - сказал Гинзбург. Было предложено искать добровольцев подальше от Москвы и других крупных городов, но это, как оказалось, это нереально с точки зрения организации, отметил руководитель.

В настоящее время Центр вносит поправку в протокол тестирования: предлагается сдвинуть нижний предел антител к коронавирусу у добровольцев с 0 до 100 международных единиц (BAU – единиц связывания антител). Гинзбург отметил, что показатель не так высок, поэтому есмть надежда на быстрое разрешение проблемы. Начало испытаний не откладывается – они должны начаться через три недели.

24 декабря в России была зарегистрирована вакцина «Спутник М» для детей в возрасте 12-17 лет. Его эффективность против коронавируса составляет по протоколу около 93%. В январе Министерство здравоохранения разрешило разработчику препарата, компании N.F. Gamalei NICEM, провести клинические испытания препарата для детей 6-11 лет.

Ранее Гинзбург сообщил, что для вакцинации против коронавируса дети от шести месяцев до пяти лет могут использовать препарат в виде назального спрея. Два таких препарата на основе вакцины для взрослых «Спутник V» в настоящее время проходят клинические испытания.

