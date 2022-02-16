Гинцбург заявил о создании новой вакцины против коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил о создании новой вакцины от коронавируса содержащую вирусоподобные частицы, которая даст защиту от нескольких вариантов вируса, сообщает «РИА Новости».

«Это новая вакцина, разработанная на новой платформе. Вакцина будет поливалентной. Мы будем комбинировать различные антигенные варианты s-белка, в том числе "дельту" и "омикрон"», – сказал Гинцбург. Вакцина будет двухкомпонентной, что необходимо для размножения клеток памяти и повышения специфичности антител. При этом вакцина не содержит живого вируса, пояснил академик.

Ранее Минздрав разрешил центру начать клинические исследования препарата. По словам Гинцбурга, первая-вторая фаза должна пройти за 3-3,5 месяца, а дальнейшие срокти зависят от ее эффективности.

«Если все будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени», – заявил Гинцбург.

12 января «Эксперт» писал, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» не требуется изменять под штамм COVID омикрон, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на директора научного центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Он напомнил, что мРНК-вакцины компаний Pfizer/Biontech и Moderna такими свойствами не обладают.

«Остается та же самая рекомендация — вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" через шесть месяцев», — заявил Гинцбург. Ученый отметил, что зарубежные компании выпустили сообщения о появлении вакцин, защищающих от «омикрон», потому что их препараты против штамма «не работают в отличие от "Спутника V"». Информация была подтверждена опытным путем совместной работой центра Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний им. Ладзаро Салланцани.

