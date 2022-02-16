Глава Минфина гарантировал сохранность валютных вкладов

Наказать российскую финансовую систему отключением от международной платежной системы SWIFT на Западе собираются давно, фактически с 2014 года. Но каждый раз, когда заходит конкретный разговор на эту тему, Вашингтон и Брюссель дают задний ход.

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В западном экспертном сообществе, да и в политических и экономических элитах понимают, что перекрытие SWIFT, к тому же усиленное, как в последнее время предлагалось в Конгрессе США, запретом на долларовое фондирование российских госбанков, может привести к глобальной экономической войне всех против всех.

Без подключения к SWIFT российские экспортеры не получат оплату за поставленные в другие страны товары и услуги. Значит, их вывоз придется прекратить. Однако ЕС на 40% покрывает своё потребление газа за счет экспорта «Газпрома». Рекордный январский завоз на европейские терминалы СПГ (10 млрд кубометров) смог покрыть лишь половину от российских поставок. Терминалы при этом были загружены более чем на 90% от своих пропускных мощностей.

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На 40% европейский нефтяной баланс также закрывается импортом из России. Но это далеко не вся зависимость западной экономики от российской. Наша страна обеспечивает 6% мирового производства алюминия (санкции против «Русала» в 2018 году привели к значительному росту цен на американском рынке), 10% меди (в этом году ожидается существенный дефицит этого цветного металла на глобальном рынке), более 30% титана. Без последнего встанет значительное число авиазаводов в США и ЕС.

Еще большую долю – 40% -- Россия занимает в мировых поставках палладия. А это один из важнейших материалов при производстве микросхем. Можно еще вспомнить промышленные алмазы и много другой продукции.

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Так что блокирование трансграничных валютных потоков – это обоюдоострое оружие.

Не случайно, министр финансов Антон Силуанов не слишком опасается исключения из международной платежной системы: «Неприятно, но не смертельно». Тем более, что Банк России уже разработал альтернативную платежную схему – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Правда, она рассчитана только на внутреннее пользование и к тому же не прошла достаточно масштабного испытания. Возможны сбои в начале функционирования. Но Силуанов не теряет оптимизма. Он готов использовать телетайп и даже «возить платежки в чемоданах» (хотя это он утрировал).

Меньше «ада»

Также глава Минфина уверен в надежности депозитов и расчетов (в том числе валютных) с вкладчиками российских банков в случае запрета на долларовые транзакции. По его мнению, валютной ликвидности и золото-валютных резервов на эти цели хватит.

В целом Антон Силуанов, как и многие независимые эксперты, включая иностранных, считает, что российская экономика лучше подготовилась к новым санкциям, чем в 2014 году.

Низкий внешний долг: государственная задолженность вместе с частным сектором не превышает 27% ВВП. Чрез год ЦБ обещает её снизить до 19%. При этом, уже сейчас только 50% долга номинировано в долларах.

Рекордный уровень ($640 млрд) международных резервов. Их хватит, чтобы оплатить три года критического импорта.

Размеры ФНБ (13,6 трлн руб.) должны покрыть тройной размер дефицита федерального бюджета образца 2020 года – 3,8% ВВП.

Быстрыми темпами проходит импортозамещение в ключевых отраслях.

Наконец, российская экономика, как отмечалось выше, заняла, несмотря на свои скромные размеры (1,8% мирового ВВП по номиналу), значительное место в мировых производственных и логистических цепочках. Поэтому, как считает Силуанов, в случае, например, отказа в Европе от российских энергоресурсов, их переориентируют на другие рынки.

Однако Антон Силуанов все же надеется на «торжество здравого смысла», согласно которому новые санкции из «ада» введены не будут.

В противном случае, как ни хорошо, в теории и на практике, приготовилась Россия, но без львиной доли нефтегазовых доходов и полноценных международных расчетов россиян ждет существенное падение уровня жизни. Самое опасное – потенциальный запрет на экспорт в РФ любых высоких технологий и товаров, произведенных при их помощи. Страна останется без существенно количества микросхем, а также вообще без компьютеров и смартфонов. Правда, их дефицит испытаем не только мы, ибо куда же мировые производители чипов без русского палладия?

