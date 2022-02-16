Лавров заявил Турции об опасности поставок на Украину вооружений

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, в ходе которого были обсуждены ключевые темы международной повестки дня, сообщает «Интерфакс».

«Лавров проинформировал о продолжающейся работе по продвижению инициатив Российской Федерации по обеспечению долгосрочных правовых гарантий безопасности в Европе. Министр призвал Турцию способствовать выработке конструктивной и ответственной реакции на российские предложения», – говорится в сообщении МИД России.

Кроме того, Лавров подчеркнул неприемлемость действий Запада, ведущих к ускоренной милитаризации этой страны, и опасность необдуманного развития в нынешних условиях военно-технического сотрудничества с киевскими властями. Он заявил о безальтернативности неукоснительного соблюдения Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в рамках «нормандского формата» и трехсторонней Контактной группы.

3 февраля «Эксперт» сообщал, что во время переговоров президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана было заключено соглашение о расширении совместного производства ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

