Минфин разошелся с ЦБ в вопросе поддержки малоимущих

Специальный банковский вклад с процентами, привязанными к ключевой ставке или инфляции, предложенный Центробанком для поддержки малоимущих россиян, Минфин не считает приоритетом в борьбе с бедностью. Министр финансов РФ Антон Силуанов высказался за денежные выплаты семьям с детьми, назвав их самой малообеспеченной категорией граждан, сообщает агентство «Прайм».

«Вклады для малоимущих — это не самая главная задача для борьбы с бедностью или поддержки таких граждан. Мы сейчас идем по другому пути, основные задачи — это помочь семьям, имеющим детей. Целый ряд шагов в этом направлении уже был принят, вы сами знаете, что 80% людей, которые живут ниже прожиточного минимума, — это семьи с детьми. Наша задача — помочь именно этой категории людей через соответствующие денежные выплаты и денежную поддержку», — заявил Силуанов.

Он подчеркнул, что семьи сами должны решать, куда потом пойдут эти деньги — на вклады, потребление или сбережение.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России рассматривает ряд мер поддержки населения на финансовом рынке, включая обязательное начисление процентов в размере чуть меньше ключевой ставки на привязанные к картам «Мир» счета для граждан с низким уровнем дохода. ЦБ предлагает и вариант специального банковского вклада для малоимущих с гарантированным начислением процентов в привязке на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей.

