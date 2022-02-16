Мирным курсом: рубль может уйти к 73 за доллар

Начавшийся вчера уверенный подъем котировок российских акций и рост курса рубля сегодня с утра продолжается. Инвесторы откупают рублевые активы, которые недавно в очередной раз сильно просели на появлении сообщений западных СМИ и политиков о том, что Россия «начнет агрессию» в отношении Украины 15-16 февраля.

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Ранее Запад «назначал» начало военных действий на первые дни нового года. Не исключено, что теперь срок сдвинется на окончание Олимпиады, потом — на время завершения Паралимпийских игр, но рынки уже выработали иммунитет к такого рода сообщениям, и будут реагировать на них более сдержанно.

Позитивно, хотя и с известной долей скепсиса, можно охарактеризовать и ночную речь президента США Джо Байдена, в которой он заявил: «…мы не нацелены на российский народ. Мы не пытаемся дестабилизировать Россию». Американский лидер выразил намерение продолжить поиск дипломатического решения по обеспечению безопасности России.

Речь Байдена стала одной из причин утреннего роста российских акций и рубля. В первые часы торгов в среду Индекс IMOEX2 растет на 1,7%. Более двух процентов прибавляют акции Сбербанка и ВТБ, за ними пытается угнаться «Газпром». Именно эти бумаги падали сильнее других на рисках начала войны.

Но в абсолютных лидерах утреннего роста вновь акции «Яндекса», прибавляющие около 5% после вчерашнего подорожания на 14%.

В целом российский рынок акций выглядит краткосрочно перекупленным, и желание зафиксировать спекулятивную прибыль в течение дня будет возрастать. Поводом для небольшой коррекции может стать очередная волна снижения котировок нефти. Пока нефть торгуется в районе вчерашнего закрытия, чуть выше $93 за баррель, но сегодня Минэнерго США опубликует статистику по запасам нефти в стране и уровню добычи. Если данные разочаруют «быков», то котировки «черного золота» вполне могут уйти под отметку $90.

По рублю же иная техническая и фундаментальная картина. В результате пятничного падения на 3%, пара доллар-рубль сняла техническую перепроданность, и рубль возобновил рост в условиях снижения политических рисков и отсутствия покупок валюты в рамках бюджетного правила.

Причем, по ходу торгов видно, что спекулянты также увеличили ставки на укрепление российской валюты. В частности, вчера и позавчера вечером, когда с валютных торгов Московской биржи уходили крупные экспортеры, рубль продолжал укрепляться.

Вчера пара доллар-рубль вплотную подходила к району поддержки 74,7-75, но тестировать его на прочность не стала. Сегодня с очень большой вероятностью этот диапазон будет проверен. Если рублевые «быки» окажутся сильнее и пара сумеет закрепиться ниже 74,5, то в ближайшие дни мы вполне можем увидеть курс в районе 73 руб. за доллар.

Это очень мощная техническая преграда для роста курса рубля. Она с августа 2020 г неоднократно тестировалась и даже «прокалывалась», но надолго задержаться ниже этого уровня паре доллар-рубль не удавалось.

Не исключено, что «прокол» данной отметки произойдет и в ближайшие дни. Но с приближением курса к 70 руб. за доллар и при дальнейшей политической деэскалации можно ожидать возобновления покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила.