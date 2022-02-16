На Ставрополье за 50 млн рублей построят завод по производству рыбных консервов

ООО «Ставропольские консервы» планирует запустить в Ставропольском крае завод по производству рыбных консервов.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона, завод стоимостью 50,2 млн рублей разместится на территории регионального индустриального парка «Ставрополь».

«Компания "Ставропольские консервы" займется строительством завода по производству рыбных консервов томатной и масляной групп: килька в томате, толстолобик, шпроты в объеме 2,88 млн банок в год», — говорится в сообщении. Отмечается, что размер предполагаемых инвестиций в предприятие составляет более 50 млн рублей, в рамках проекта планируется создание 25 высокооплачиваемых рабочих мест. За период с 2022 по 2031 год завод должен обеспечить налоговые поступления в бюджет края в размере примерно 26,5 млн рублей.

Как уточняет «Интерфакс», проект планируется реализовать до конца II квартала 2026 года. Площадь завода составит четыре тысячи кв. метров.

По данным системы «СПАРК», ООО «Ставропольские консервы» зарегистрировано в августе 2021 года в Ставрополе. Уставным капиталом предприятия владеет руководитель общества Микаел Харатян.

Ранее «Эксперт» сообщал, что старейшее рыбоперерабатывающее предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа— «Салехардский комбинат» — экспортировало первую партию рыбных консервов в Белоруссию. Объем экспортируемого груза превысил 11 400 банок, а вес — около трех тонн. «Салехардский комбинат» стал первым предприятием в регионе, получившим право на экспорт рыбной продукции. Предприятие производит свыше 60 видов консервов и 90 видов рыбопродукции, которая представлена в крупных торговых сетях Тюменской области, Москвы и Санкт-Петербурга, а также в других регионах России.

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает ввести в России маркировку мясных, овощных и фруктовых консервов с 1 мая 2022 года. При этом рыбные консервы предлагается маркировать средствами идентификации уже с апреля. Изначально маркировка указанных товаров будет проводиться в виде эксперимента. С рыбными консервами планируется экспериментировать с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года, с мясными, овощными и фруктовми — с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года. Оператором системы маркировки в рамках эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий.