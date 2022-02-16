На «Сургутнефтегаз» завели дело из-за ухода от поставок на внутренний рынок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против «Сургутнефтегаза» после того, как компания не выполнила требования ведомства.

«Служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в уклонении от заключения договоров с участниками рынка нефтепродуктов на поставки автомобильных бензинов. Эти действия могли создать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов и оказать негативное влияние на стоимость топлива в биржевом и внебиржевом сегментах», — говорится в сообщении службы.

Отмечается, что анализ оптового рынка бензина выявил доминирующее положение компании в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также Петербурге.

В ведомстве подчеркнули, что поставки на внутренний рынок должны быть в безусловном приоритете перед экспортом.

Предупреждение ФАС «Сургутнефтегазу», где указывалось что компания избегает заключения договоров на поставку нефтепродуктов не входящим в ее структуру покупателям, было направлено в декабре 2021 года. В течение 10 дней «Сургутнефтегаз» должен был направить в службу предложения о заключении долгосрочных внебиржевых договоров поставки автомобильного бензина с российскими нефтяными предприятиями. Заключение договоров должно было произойти в срок не позднее 60 дней с момента получения предупреждения.

«ПАО "Сургутнефтегаз" в установленные сроки не выполнило предупреждение ведомства. На основании Закона о защите конкуренции ФАС России возбудила дело в отношении общества», — говорится в сообщении.

«Сургутнефтегаз» оспорил действия антимонопольной службы в конце января, однако 7 февраля суд отказал компании в остановке предупреждения ФАС.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Федеральная антимонопольная служба России признала Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат и «Северсталь» нарушителями антимонопольного законодательства. Ведомство заявляет, что с января 2021 года компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, причем рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных значений не было.