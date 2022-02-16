Natura Siberica заменит почти четверть ассортимента

Производитель косметики Natura Siberica инвестирует 500 млн рублей в разработку и выпуск новых косметических продуктов и развитие брендов. В частности, компания планирует отказаться от 400 неактуальных наименований (из 1800 позиций), и включить в ассортимент 580 новых товаров, в том числе «устройства для сексуального здоровья». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

«В 2022 году ГК Natura Siberica приступит к учету и последовательному сокращению углеродного следа при производстве косметики, введет в линейки нескольких брендов безводную косметику и сократит объем используемого неперерабатываемого пластика», — говорится в пресс-релизе на официальном сайте ГК.

Поклонникам бренда, в частности, пообещали обновленную коллекцию популярных шампуней и кондиционеров классической серии Natura Siberica, новую коллекцию серии Oblepikha Siberica в обновленном дизайне, а также новые продукты Little Siberica, к разработке которых будут привлечены педиатры.

«Natura Siberica намерена включить в ассортимент 580 новых товаров, в том числе продукцию для ароматерапии, устройства для сексуального здоровья, массажеры, биологически активные добавки. Они будут разрабатываться компанией как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими производителями. Включение в ассортимент товаров для женского здоровья (продукции для интимного здоровья и гигиены, ароматизаторов, гелей, смазок, массажеров, стимуляторов) продиктовано высоким запросом на это направление», — сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Ранее «Эксперт» писал, что гендиректором Natura Siberica назначен бывший топ-менеджер АФК «Система» Феликс Либ. Это назначение разрешило корпоративный конфликт, длившийся с начала 2021 года в связи со смертью основателя компании Андрея Трубникова и с борьбой наследников за ее активы. Вновь запущено флагманское производство в Дмитрове (Московская область), приостановленное в сентябре. Среди ближайших планов менеджмента — оптимизировать бизнес-процессы, расширить производство и развивать розницу и R&D. Аналитики не исключают, что таким образом готовится вхождение «Системы» в капитал Natura Siberica, чья стоимость оценивается в 70–100 млн долларов.

