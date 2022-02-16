Нефть: мир миром, но в прицеле — $100 за баррель

Торги в среду 16 февраля — в день, на который Запад назначил «нападение России на Украину», цены на нефть умеренно растут после резкого падения по итогам предыдущих торгов. По итогам вторника котировки Brent и WTI достигли максимумов закрытия с сентября 2014 года. Так, мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились 3,6%, до 92,07 доллара за баррель, а апрельские фьючерсы на Brent подешевели на 3,3%, до 93,28 доллара.

Причиной продаж стало приближение «дня Х» — объявленного Западом нападения России на Украину, анонсами которого были переполнены западные СМИ и речи политиков, — хотя российские власти неоднократно заявляли, что никакого нападения не планируется. Тем не менее, инвесторы старались учесть в ценах подобный сценарий. Россия является одним из крупнейших производителей нефти в мире — добыча в стране составляет порядка 11,2 млн баррелей в сутки, напомнили в Trading Economics, — и потенциальные перебои поставок из РФ могут поднять цены до 100 долларов за баррель и выше.

Статья по теме: Такого не было 50 лет: самый мощный в истории рост цен на сырье и полезные ископаемые

Между тем в среду — впрочем, как и ожидали российские эксперты, — никакого военного конфликта не произошло, а цены на нефть вновь стали постепенно расти. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent достигла 93,48 за баррель, что пока на 0,21% ниже цены закрытия предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на WTI поднялась на 0,25%, до 92,3 доллара за баррель.

Нефть упорствует в росте

Динамика рынка нефти в растущем тренде сохраняется, констатирует аналитик по товарным рынкам компании «Открытие инвестиции» Оксана Лукичева. Цены на прошедшей неделе вновь обновили максимальные уровни. Стоимость сорта Brent протестировала 96 долларов за баррель, цены на WTI вырастали до 95,8 доллара за баррель. Основными факторами, придававшими импульс росту, оставались высокая инфляция в США и геополитические риски.

Опубликованные за январь данные показали рост инфляции в США выше ожиданий, что усилило опасения рынка более жёсткого ответа ФРС.

Считается, отмечает эксперт, что процентную ставку на мартовском заседании могут повысить сразу на 0,5%. Однако, по словам Лукичевой, пока это не оказывает понижательного давления на цены, а значит инфляция ещё какое-то время останется высокой. На потребление нефти и нефтепродуктов высокие цены также пока не оказывают значимого влияния. Запасы нефти в США по данным API на прошлой неделе продолжали снижаться (-1,1 млн баррелей), отражая дефицит предложения на внутреннем американском рынке. Сегодня ожидаются данные по запасам от EIA. Предварительно ожидается снижение на 1,6 млн баррелей.

Геополитические риски в Европе на прошедшей неделе вышли на первый план, подтверждает Лукичева. Премия в цене за риск прерывания поставок из России выросла до 6-8 долларов за баррель. Соответственно, если произойдёт значимая деэскалация конфликта, то цены на нефть могут вернуться к 88-90 долларам. Более существенного снижения цен пока эксперт не ждет — ввиду ограниченного предложения нефти при растущем потреблении.

ОПЕК+ в ближайшие месяцы, вероятно, оставит плановое ежемесячное увеличение на 400 тыс. барр. в сутки, хотя фактическая добыча продолжит отставать от плана. Переговоры по ядерной программе Ирана продолжаются, но выхода иранской нефти на рынок в первом полугодии 2022 года не ожидается. Таким образом, полагает Лукичева, в ближайшей перспективе рынок нефти хотя и может оставаться под давлением в случае деэскалации вокруг Украины, но динамика в растущем тренде продолжится.

Геополитика остывает, а цены нагреваются

После заявлений Минобороны РФ о плановом отводе части российских войск от российско-украинской границы в связи с завершением учений, цены на нефть в ходе дневных торгов упали на 4%, напоминает старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Но позже в тот же день нефтяные котировки сократили дневное падение до 2,7%, отскочив к отметке 93,20 доллара за баррель Brent — это произошло после новой критики действий НАТО и США, прозвучавшей из уст российского президента во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, отмечает эксперт. Сыграла свою роль и поддержка Госдумой варианта прямого обращения к Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Со своей стороны американский президент в экстренном обращении по ситуации в Украине в позитивном ключе оценил заявления Минобороны и МИД России, но снимать вариант скорого «вторжения» российских войск на Украину не стал. А гипотетическое признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР, если оно произойдет, приведет к автоматическому обнулению Минских соглашений, что может быть расценено Западом как повод для обвинения России в политической агрессии, с последующим введением санкций.

На рынке сейчас так и говорят: угроза военной фазы на российско-украинской границы снизилась, но нефть все равно будет по 100 долларов за баррель Brent, свидетельствует Быков. Имеется в виду, что давление Запада на Россию так или иначе закончится введением «адских» санкций, в ответ на которые Россия может замедлить или ограничить поставки российских энергоносителей на европейский рынок.

«Так что мы имеем достаточно парадоксальную ситуацию, когда геополитическая напряженность, которая толкала нефтяные цены вверх, постепенно начала уходить, но геополитическая премия в ценах на нефть не торопится сдуваться. Рынок, напротив, ожидает, что в ближайшие недели она продолжит расти. То есть, спекулятивный сценарий «нефть по 100» продолжает реализовываться, несмотря ни на что», — говорит Быков.

Сегодня, указывает он, нефтяной рынок будет ждать публикации внутриотраслевой статистики. Рано утром, Американский институт нефти (API) представил свои расчеты запасов сырой нефти в США: согласно данным, на прошлой неделе они сократились слабее, чем ожидалось, — на 1,07 млн баррелей вместо 1,76 млн. Теперь очередь за Минэнерго США: здесь ожидается сокращение на 1,57 млн баррелей, и если данные подтвердятся это окажет поддержку ценам нефть.

Помимо внутриотраслевой статистики, на нефтяной рынок сегодня будут влиять и общерыночные истории, продолжает аналитик. Первая из них — ожидаемое ускорение роста розничных продаж, произошедшее в США в январе. Консенсус-прогноз предполагает ускорение прироста до 2% против отрицательного декабрьского значения. Если позитивные ожидания подтвердятся, это также может помочь нефтяным ценам.

Вторая история — менее позитивная — публикация «Минуток FOMC», в которых рынок ожидает найти указания на скорость ужесточения монетарной политики ФРС в ближайшие месяцы. Надежд на мягкость тут не очень много, так что, предполагает Антон Быков, сегодня после 22.00 мск рисковые активы, в том числе и нефть, могут оказаться под давлением, которое способно привести к потере всего сегодняшнего роста.

Техническая картина говорит о сохранении актуальности сценария «нефть по 100», однако при этом не исключает возможности нового локального отката нефтяных котировок немного ниже вчерашних минимумов в район 91,50-92 доллара за баррель Brent до конца недели, указывает эксперт. После чего, по мере ослабления первичного эффекта от геополитической деэскалации на российско-украинской границе, цены на нефть продолжат рост к трехзначным котировкам — вероятно это произойдет уже на следующей неделе.