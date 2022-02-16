Глава Total Energies потребителям нефти: «У меня нет хороших новостей»

Директора крупных нефтегазовых компаний считают, что неприятности потребителей, в которых растет количество нолей, только начинаются. Нефтяников и газовиков же ждет рост прибыли.

«У меня нет хороших новостей,- заявил недавно в интервью СМИ генеральный директор Total Energies Патрик Пуянне, комментируя ситуацию с ценами на электроэнергию в Европе.- Цены на нефть останутся высокими».

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Его поддержал глава азиатского подразделения Vitol Майк Миллер, который считает главными причинами в краткосрочной перспективе ограниченные резервные производственные мощности нефтяных компаний и низкие запасы нефти в хранилищах. Он тоже уверен, что цены на нефть будут расти.

Прогнозирует высокие цены и гендиректор ВР Бернард Луни. Он называет их рост «волатильностью». Предложение нефти в этом году сократится, что позволит поддерживать цены на нее на уровне выше 90 долларов за баррель.

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«Мы ожидаем превышение спроса над предложением на газовых рынках и волатильность цен»,- приводит Reuters прогноз главы Equinor Андерса Опедала.

Рассуждения глав нефтегазовых компаний кое в чем совпадают. Во-первых, слабое предложение вместе с сильным спросом принесет им большие прибыли, а во-вторых, в нефтяной отрасли никто не собирается наращивать добычу.

Европейские нефтяные компании находятся под постоянно усиливающимся давлением. Акционеры, защитники окружающей среды и обыватели все с большей настойчивостью требуют от них сокращать выбросы вредных веществ в атмосферу. Юристам Shell даже пришлось защищаться в суде. Нефтяной гигант потерпел поражение – судья приказал снизить выбросы. Проще всего сделать это, сократив добычу. Это, в свою очередь, приводит к росту цен на черное золото.

«Представьте, что Shell перестанет продавать бензин и дизель,- написал в LinkedIn в июне прошлого года генеральный директор Shell Бен ван Берден.- Это, конечно же, сократит выбросы двуокиси углерода Shell, но ни капельки не поможет планете. Спрос на топливо не изменится. Автомобилисты просто будут заправляться на автозаправках других компаний».

Крупные нефтегазовые компании сокращают инвестиции в разведку и освоение новых месторождений под давлением активистов инвесторов, требующих сокращения вредных выбросов и перехода к чистой энергетике; защитников окружающей среды и даже Международного энергетического агентства (IEA), которое заявило в прошлом году в «Дорожной карте по достижению углеродной нейтральности», что поскольку человечество начало переход к чистой энергетике, искать новые месторождения нефти и газа не нужно.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман раскритиковал «Дорожную карту» IEA, назвав ее сиквелом к фильму «Ла-ла Ленд».

«С какой стати я должен серьезно относиться к этому?»- воскликнул он.

Его поддержал вице-премьер Александр Новак, который тогда возглавлял Министерство энергетики России. Он назвал его нереалистичным.

В то время, как крупные нефтяные компании сокращают инвестиции и не торопятся резко увеличивать добычу, нефтедобывающие страны, входящие в соглашение ОПЕК+, пишет Oil Price (ОР), похоже, не могут это сделать, потому что у большинства ограниченные резервные мощности. Эр-Рияд не хочет наращивать добычу, но другие страны типа Нигерии, Анголы и Ирака не могут с необходимой скоростью наращивать добычу. Российские нефтяники, считает ОР, уже достигли максимума.

К высокому спросу и низкому предложению, толкающим цены вверх, следует добавить инфляцию, слабый доллар и бури на финансовых рынках. Последняя причина рано или поздно, конечно, исчезнет, но вот фундаментальные характеристики на нефтяном рынке ничего хорошего потребителям не сулят.

Есть теория, что последний взрыв технологического прогресса приводит в замешательство людей, потому что они не могут развиваться с такой же скоростью и отстают. Можно расширить эту теорию и на энергетику: переход к чистой энергетике и обнуление углеродных выбросов тоже двигаются вперед чересчур быстро для обывателей.