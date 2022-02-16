Под Астраханью запустят завод по изготовлению деталей для труб на тысячу тонн продукции в год

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» под Астраханью в 2024 году начнет работать завод по производству соединительных деталей для трубопроводов.

Как сообщается на сайте ОЭЗ, в целях реализации проекта на территории Наримановского района Астраханской области зарегистрировано ООО «Астраханский завод специального машиностроения» («АЗСМ»). Инвестиции в предприятие составят 1,5 млрд рублей.

«На астраханском заводе будет создано 120 новых высокопроизводительных рабочих мест. Объем производства составит более 1 тыс. тонн продукции в год. Ввести завод в эксплуатацию планируется в 2024 году», — говорится в сообщении.

Соединительные элементы трубопроводов — фитинги — предназначены для разветвления трубопроводов и формирования переходов, а также подсоединения специальной аппаратуры, в частности, средств измерений. Кроме того, фитинги обеспечивают герметичность системы на предприятиях нефтегазовой, судостроительной, энергетической, атомной и химической промышленности.

Отмечается, что реализация проекта в ОЭЗ «Лотос» актуальна в свете наличия в Южном федеральном округе крупных нефтегазовых, судостроительных и химических предприятий c перспективой выхода на рынки прикаспийских государств.

Единственная на Каспии особая экономическая зона «Лотос» расположена в Наримановском районе Астраханской области на площади примерно в тысячу гектаров. В настоящий момент в нее входят 16 резидентов, в том числе компании из Ирана и Азербайджана, а также Италии. Резидентами ОЭЗ «Лотос» на сегодняшний день вложено более 2,5 млрд руб. инвестиций, создано более 400 новых рабочих мест, уплачено свыше 600 млн рублей налогов. Общий объем заявленных инвестиций резидентов ОЭЗ превышает 30 млрд рублей.

Резидентом Астраханской ОЭЗ, в частности, является портово-логистическая компания «Каспий», которая построит новый контейнерный порт стоимостью 27 млрд рублей. Потенциальный грузооборот нового порта составит 19 млн тонн к 2050 году.