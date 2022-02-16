Россию впервые за десятилетие посетил глава польского МИД

Во вторник в Москве прошли переговоры между Сергеем Лавровым и его польским коллегой Збигневом Рау. И это тот случай, когда сам факт того, что беседа двух дипломатов состоялась, важнее ее содержания.
Не секрет, что руководство Польши Кремль относит к числу самых нелюбимых международных партнеров и предпочитает вообще по возможности не иметь с ним дело. Что понятно: более жесткой позиции по любому вопросу, связанному с Россией, чем в Варшаве, не занимают ни в одной столице стран ЕС. Даже государства Прибалтики соблюдают известную гибкость. А вот Польша, где у власти не первый год находится партия «Право и справедливость», успешно сочетает борьбу с Кремлем и противоборство с Брюсселем – то, что в любых других европейских странах сочетается плохо. Это особенно удивительно еще и потому, что, вопреки расхожему в России стереотипу, к жесткому антироссийскому курсу власти страны не подталкивают избиратели. Опросы фиксируют, что в Польше большинство респондентов относятся к своему восточному соседу либо положительно, либо нейтрально. Кстати, в России социологи фиксируют то же отношение к полякам. Взаимные исторические обиды и комплексы – явно не самый актуальный вопрос, что для поляков, что для русских.
Тем не менее, факт остается фактом. Москву глава МИД Польши (им тогда был Радослав Сикорский) посещал в декабре 2012 года. Тогда в российской столице заседал Комитет по вопросам стратегии российско-польского сотрудничества – ныне совершенно забытое начинание. Что было потом – известно. Польское руководство с места в карьер поддержало протесты против тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, потом также прямо и всецело поддержало новое украинские власти в их противостоянии с Россией. Со всеми, как говориться, вытекающими внешнеполитическими издержками. С тех пор МИД Польши отдавал предпочтение контактам, как там выражаются, с «гражданским обществом» – то есть, с теми политиками и журналистами, на кого, как минимум, с подозрением смотрят в Кремле.
И вот в Москву приехал Збигнев Рау. Сам сценарий визита польского лидера призван был подчеркнуть, что здесь он находится как бы в двух качествах: как министр иностранных дел и как председатель ОБСЕ. Его переговоры в Москве состояли из двух частей. В первой он говорил с Лавровым о делах ОБСЕ, во второй – собственно об отношениях России и Польши. На пресс-конференции по окончании первой части было сказано много важного о взаимоотношениях РФ с Западом. Так, Лавров сообщил, что российский ответ на ответ США и НАТО российским предложениям по безопасности уже готов и скоро, оказывается, будет опубликован. Тайну из этой переписки в Кремле решили не делать.
«Мы подтвердили безальтернативность полного и последовательного выполнения минского комплекса мер, и рассчитываем, что действующее председательство, в том числе через своего специального представителя на Украине и в контактной группе, будет содействовать движению в этом направлении – как можно более скорому и как можно более ответственному», – сказал Лавров.
А Рау говорил о польской инициативе, общий смысл которой заключается в том, что ОБСЕ должна быть площадкой переговоров России и Запада. Москва ранее эту идею уже отвергла. Глава польской дипломатии заверил, что отъезд части наблюдателей от ОБСЕ из Донбасса не скажется на работе специальной мониторинговой миссии этой организации. «Я со всей уверенностью констатировал, что такая ситуация не ведет к ограничению выполнения этой миссией своего мандата. Она по-прежнему выполняет свои обязательства», – сказал он. Собственно, это и можно назвать самой важной частью переговоров с Рау.
В свободное от общение с Лавровым время польский министр совершил ряд подобающих визиту чиновника такого ранга символических действий. Одно из них – возложение венков к памятникам жертв политических репрессий – «Стене скорби» и Соловецкому камню в Москве. Рау также дал интервью «Новой газете», где указал, что «российские предложения, направленные на блокирование процесса расширения НАТО и отказ от права Украины на вступление в Альянс, не соответствуют основным принципам международных отношений, содержащимся в Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и других документах ОБСЕ». Словом, как мог, позлил Кремль. Польский МИД заявлял перед визитом Рау, что прорывов в результате его переговоров в Москве, ожидать не стоит. Собственно, в этом никто не сомневался и поэтому вряд ли кто-то из экспертов удивится, что так и произошло.