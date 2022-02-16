Россию впервые за десятилетие посетил глава польского МИД

Во вторник в Москве прошли переговоры между Сергеем Лавровым и его польским коллегой Збигневом Рау. И это тот случай, когда сам факт того, что беседа двух дипломатов состоялась, важнее ее содержания.

Не секрет, что руководство Польши Кремль относит к числу самых нелюбимых международных партнеров и предпочитает вообще по возможности не иметь с ним дело. Что понятно: более жесткой позиции по любому вопросу, связанному с Россией, чем в Варшаве, не занимают ни в одной столице стран ЕС. Даже государства Прибалтики соблюдают известную гибкость. А вот Польша, где у власти не первый год находится партия «Право и справедливость», успешно сочетает борьбу с Кремлем и противоборство с Брюсселем – то, что в любых других европейских странах сочетается плохо. Это особенно удивительно еще и потому, что, вопреки расхожему в России стереотипу, к жесткому антироссийскому курсу власти страны не подталкивают избиратели. Опросы фиксируют, что в Польше большинство респондентов относятся к своему восточному соседу либо положительно, либо нейтрально. Кстати, в России социологи фиксируют то же отношение к полякам. Взаимные исторические обиды и комплексы – явно не самый актуальный вопрос, что для поляков, что для русских.