Путин провел переговоры с президентом Бразилии

В Кремле прошли переговоры президентов РФ и Бразилии Владимира Путина и Жаира Болсонаро, который находится в России с первым официальным визитом.

В ходе переговоров рассмотрены вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнерства, развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях и состоялся обмен мнениями по ключевым проблемам международной повестки дня, сообщает пресс-служба Кремля.

По итогам переговоров Путин и Болсонаро приняли совместное заявление. В документе отмечается, что встреча президентов прошла в сердечной и доверительной атмосфере, отражающей узы дружбы и сотрудничества.

«Главы государств подчеркнули решимость укреплять стратегическое партнерство, углублять политический диалог, повышать уровень двусторонних отношений на основе уважения суверенитета, международного права и принципов правового государства, разделяемых обеими странами. Они также подтвердили приверженность развитию инклюзивной, равноправной и представительной международной системы в соответствии с принципами и целями Устава Организации Объединенных Наций, направленной на продвижение мира, демократии и процветания всех народов», – говорится в совместном заявлении.

Стороны выразили стремление укреплять культурное, экономическое, научное и военное сотрудничество между Россией и Бразилией. Была выражена приверженность обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и поддержка Организации по запрещению химического оружия.

Кроме того, главы государств подтвердили необходимость использования космического пространства в мирных целях и обеспечения устойчивой космической деятельности.

