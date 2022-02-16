Путин разрешил приватизировать земли в санитарных зонах у водоемов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам и юридическим лицам приватизировать земельные участки, которые находятся во втором поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения. Документ, вносящий поправки в Земельный кодекс РФ, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно российскому законодательству, первой зоной считается территория водозабора, второй — территории, примыкающие к рекам, каналам, водохранилищам и озерам. При этом ширина второго пояса может составлять несколько километров. Ранее эти земли можно было только сдавать в аренду. Закон снимает ограничение на приватизацию, разрешая переводить земли второго пояса из государственной или муниципальной собственности в частную.

В правительстве РФ ранее отмечали, что дополнительных рисков загрязнения источников питьевого водоснабжения при этом не возникнет, поскольку требования санитарного законодательства должны соблюдаться вне зависимости от права на участок. Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на подсчеты кабмина, снятие этого ограничения принесет в бюджет только Московской области не менее 4,5 млрд рублей ежегодно в виде доходов от продажи и перераспределения земельных участков.

Закон был принят Госдумой 26 января и одобрен Советом Федерации 11 февраля.

Ранее «Эксперт» писал, что после принятия Водного кодекса РФ в 2006 году, запреты на определенные виды деятельности в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос утратили свою силу. В связи с этим земельные участки в прибрежных зонах стали более привлекательными для застройщиков. В последние годы на берегах рек, озер и других водоемов практически во всех населенных районах страны появилось множество объектов недвижимости. При этом соблюдение застройщиками требований законодательства было скорее исключением из правил, чем нормой, считает президент Фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт» Елена Шулепова.

