«Ростех» установил в Уфе ультрабыструю зарядную станцию для электробусов

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в «Ростех», установил в Уфе ультрабыструю зарядную (УБЗС) станцию для электробусов «КамАЗ». Устройство будет заряжать транспортные средства всего за 15 минут.

«Открытие УБЗС в столице Башкортостана стало первым этапом проекта по созданию в республике инфраструктуры для общественного электротранспорта», — отмечается в сообщении госкорпорации.

Ранее «Эксперт» писал, что «КамАЗ» передал Уфе электробус КамАЗ-6282 производства ПАО «Нефтекамский автозавод» («НефАЗа», входит в группу «КамАЗ») для проведения тестовых испытаний на маршрутах города; договоренность между руководством ПАО «КамАЗ» и главой республики Башкортостан о передаче электробуса в тестовую эксплуатацию была достигнута в сентябре 2021 года. Новое транспортное средство курсирует в тестовом режиме по маршруту троллейбуса № 2 «Бульвар Славы — Телецентр», длина кругового маршрута составляет 27 км. Электробус будет ездить по уфимским улицам в течение двух месяцев, по окончании тест-драйва специалисты автоконцерна и сотрудники Управления инфраструктурой транспорта Уфы дадут экспертную оценку эксплуатации транспортного средства. За одну смену машина будет выполнять шесть-семь рейсов.

«Переход от общественного транспорта с двигателями внутреннего сгорания к более экологичным электробусам позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в республике Башкортостан, сформировать более комфортную городскую среду», — отметил начальник управления транспорта и связи Уфы Олег Хмарин, добавив, что «уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это очень значимая и своевременная работа».

Сообщается, что зарядная станция находится на улице Менделеева, она адаптирована под климатические особенности региона и предусматривает возможность эксплуатации при экстремальных температурах без технологических перерывов.

Электробус подключается к устройству через специальную контактную систему пантограф-купол, при этом питание может идти и от сети постоянного тока сохранившейся транспортной инфраструктуры, и от обычной городской трехфазной сети переменного тока.

Как отметил гендиректор КРЭТ Александр Пан, установка зарядной станции в столице Башкортостана — ключевое событие с точки зрения развития экологичного городского транспорта в России. «Задача концерна — обеспечить бесперебойную работу электрозарядного оборудования в любой части страны, как зимой при –40 °С, так и летом при высокой влажности», — подчеркнул глава концерна. Он добавил, что сеть электрозарядных станций КРЭТ в настоящий момент охватывает более 30 регионов, однако география ультрабыстрых зарядок пока не столь масштабна — до недавнего времени оборудование использовалось преимущественно в Москве. «Именно поэтому установка УБЗС в Уфе — возможность испытать устройства в новом климатическом поясе, понять эксплуатационные особенности и издержки», — подчеркнул Пан.

Отмечается, что КРЭТ стал первым российским предприятием, запустившим серийное производство ультрабыстрых зарядных станций для общественного электротранспорта. Концерн также разрабатывает зарядные станции для электромобилей и микроэлектротранспорта.