S7 открывает еженедельные прямые рейсы из Екатеринбурга в Фергану

Авиакомпания S7 Airlines с 23 февраля начнет выполнять полеты из Екатеринбурга в Фергану (Узбекистан).

«С 23 февраля полеты в Фергану начинает выполнять авиакомпания S7 Airlines. Рейсы запланированы один раз в неделю на самолете Airbus A320neo вместимостью до 164 пассажиров», — указывается в сообщении пресс-службы аэропорта Кольцово. Уточняется, что вылет из Екатеринбурга намечен на 21:25 по местному времени, прибытие в пункт назначения — в 00:25.

В настоящий момент перелеты из Екатеринбурга в Фергану осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии». Рейсы выполняются один раз в неделю по субботам.

Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, полеты из столицы Урала в города Узбекистана являются довольно востребованными: в прошлом году на этом направлении было обслужено около 90 тысяч пассажиров. Самолеты из Екатеринбурга направляются в Ташкент, Самарканд и Бухару, а также Наманган, Навои, Ургенч и Фергану.

В январе сообщалось, что авиакомпания Red Wings запускает первые регулярные международные рейсы из аэропорта Кольцово в крупнейшие города Узбекистана — Самарканд и Ургенч. Рейсы в Самарканд осуществляются по понедельникам с 14 февраля, в Ургенч самолеты начали летать с 13 февраля по воскресеньям. Для перелетов задействованы лайнеры SSJ 100. С 2021 года Red Wings производит рейсы из Екатеринбурга в Узбекистан, однако до сих пор все они являлись чартерными. В компании подчеркнули, что чартерная программа будет продолжена параллельно с выполнением регулярных полетов.

Ранее «Эксперт» писал, что в марте сразу две авиакомпании откроют прямые регулярные рейсы между Петербургом и Баку. С 5 марта перелеты по этому направлению начнет осуществлять авиакомпания Smartavia, а с 17 марта национальный перевозчик «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) возобновит прямые рейсы между двумя городами, приостановленные в марте 2020 года.