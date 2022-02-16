Сбер «сливает» экосистему

Сбербанк меняет организационную структуру в интересах реализации своей стратегии, а также сообщает о кадровых изменениях. В отдельные компании будут выделены экосистема для клиентов — юридических лиц (В2В-бизнес) и экосистема для клиентов — физических лиц (В2С-бизнес).

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Такие изменения необходимы для обеспечения целостного взгляда на клиентские потребности и создания бесшовного клиентского опыта при использовании сервисов Сбера, говорится в сообщении компании.

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В ключевой для группы небанковской индустрии — индустрии электронной коммерции — будет создан соответствующий холдинг, в который войдут компании СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЛогистика, Сбер Еаптека и СММ Ретейл, а также в совместное предприятие c VK — О2О-холдинг.

Единое управление активами позволит обеспечить как лучший клиентский опыт, так и создаст существенные синергии и упрочнит позиции группы в стремительно развивающейся индустрии е-сom, утверждают в компании

Всем партнёрам Сбера в компаниях, которые войдут в состав холдинга, будет сделано предложение обменять свои акции на акции холдинга по справедливой рыночной цене. Заявленные изменения оргструктуры будут реализованы до 1 июня 2022 года.

«Сбер проходит успешную трансформацию бизнес-модели от банка к диверсифицированной экосистеме, предоставляющей сотни полезных повседневных сервисов в различных сферах для более чем 105 млн клиентов в B2C- и B2B-сегментах. Синергия в продуктах и сервисах на основе клиентских путей, каждодневное предвосхищение потребностей клиента и формирование целостного предложения для сегментов от Сбера как экосистемы — ключевая задача нашей команды. Именно поэтому было важно объединить все продукты из финансовой и нефинансовых индустрий под единым лидерством в каждом из наших ключевых клиентских сегментов», — прокомментировал ситуацию президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Также Сбербанк принял ряд кадровых решений. Курировать развитие экосистемы В2В будет Александр Ведяхин — первый заместитель председателя правления. Он же будет курировать блок «Сеть продаж», развитие искусственного интеллекта и ESG-направление.

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Наблюдательный совет Сбербанка принял решение ввести должность первого заместителя председателя правления, который будет курировать экосистему В2С. После согласования с ЦБ РФ на эту должность планируется назначить Кирилла Царёва.

На должность заместителя председателя правления рассматирвается кандидатура Александры Бурико, старшего вице-президента, руководителя блока «Финансы».

Также Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрел просьбу первого зампреда правления Льва Хасиса, который принял решение завершить свою работу в правлении Сбербанка для того, чтобы иметь возможность заняться собственными проектами. Впрочем, он продолжит сотрудничество со Сбером в качестве консультанта, а также станет президентом и председателем совета директоров создаваемого Сбером холдинга электронной коммерции.

«В этой новости интересно буквально все. Во-первых, личность руководителя нового гигапроекта. Лев Хасис — один из самых успешных российских топ-менеджеров, проработавших в Walmart. С его приходом многие у нас ждали открытие ритейл-гиганта. Теперь те же самые люди связывают провал этой идеи именно с личностью Хасиса. Однако это не совсем так. Тем не менее, Хасис — личность знаковая и для новых задач Сбера подходящая. К тому же, Хасис — все же ритейлер с большой буквы, а не банкир», — заявила «Эксперту» управляющий партнер KCG Анастасия Кучерена.

Конечно, создание холдинга электронной коммерции не означает смерть экосистем Cбера, а скорее их переход на уровень метавселенной. Модное нынче слово Греф не произносит прямо, но его подразумевает. В этой вселенной найдется место многим экосистемам. Ее центром как раз и станет та самая коммерция, точнее ее сервисы. Банка как такового в ней уже нет и сейчас, не зря они Сбер, а не Сбербанк, полагает эксперт.

Глава Сбера, безусловно, стремится сделать из компании этакий симбиоз Амазона и Фейсбука, отсюда и коллаборация с VK. Ставится цель захватить абсолютно все сферы жизни общества, поясняет Анастасия Кучерена. По ее мнению, Герман Греф — наш главный визионер и лучший пример того как можно управлять госкомпанией. Нельзя сказать, что другие отечественные бизнесмены хуже, просто у них нет такого колоссального ресурса.

Выделение холдинга по развитию электронной коммерции из группы компаний Сбербанка стало следствием его неорганического роста внутри корпорации, полагает основатель Talkbank Михаил Попов. По сути, по его мнению, эта часть группы Сбера стала слишком большой, чтобы оставаться в рамках ее структуры. Во многом это связано с тем, что банки и электроннапя коммерция имеют принципиально разные корпоративные культуры, которые достаточно сложно совмещать.

С другой стороны, как сказал банкир, с выделением из группы компаний отдельной структуры, помимо очевидной автономии, появятся также определенные проблемы с интеграцией в экосистему. Кросс-продажи и единый информационный ландшафт начнут «притормаживать», так как даже в рамках одной группы при единой вертикали часто возникают сложности с выделением IT-ресурсов. Когда это уже в какой-то степени независимые структуры, координация таких вещей еще больше усложняется.

При этом, полагает эксперт, в новом холдинге за счет повышенной автономности могут появиться другие банковские услуги. Это тоже может стать следствием разделения компании. Возможно, это является одной из целей создания холдинга, чтобы избежать усиления монопольного положения Сбербанка на рынке банковских услуг. Избыточная монополизация никому не пойдет на пользу, так как вслед за ней растут системные риски, растут, в конечном итоге, цены для потребителей.

«Большой вопрос в том, насколько сохранится единая экосистема», — сообщил «Эксперту» Михаил Попов. Сейчас в отделениях Сбербанка экосистема будет находиться в уязвимом положении, чего не было, когда все это развивалось на базе Сбера. Но вопрос экосистемных рисков неоднократно поднимался в банковском секторе со стороны регулятора. Многие и в правительстве, и в регуляторе хотели эти вещи разделить. Сам Сбербанк сможет больше в этой ситуации сфокусироваться на банковской деятельности, о чем тоже часто говорили представители регулирующих органов, считает банкир.

В то же время, добавил Михаил Попов, в центре нового холдинга скорее окажется электронный маркетплейс — СберМегаМаркет. Вокруг него будут выстраиваться сервисы, как это происходит в таких экосистемах, как Ozon или Wildberries.