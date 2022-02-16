Силуанов рассказал о проектах, в которые будут инвестировать средства ФНБ

В 2022 году правительство планирует активно инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурные проекты. Власти заинтересованы в их быстром разгоне, чтобы они начали давать отдачу для экономики. Об этом рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РБК.

«Этот год будет годом, когда начнем активно инвестировать средства ФНБ. Все будет зависеть от того, как будут разгоняться проекты, мы сторонники, чтобы проекты быстрее работали для экономики, поэтому если сможем до 1 трлн рублей проинвестировать, то будет очень хорошо, если 500 млрд рублей — тоже не плохо. Посмотрим, как пойдут дела», — сказал Силуанов.

Он уточнил, что перечень объектов и направления для финансирования из ФНБ правительство сформировало и доложило президенту. Есть ряд проектов, по которым уже практически приняты решения. Так, одобрено вложение 150 млрд рублей в фонд ЖКХ для развития коммунальной инфраструктуры и замены сетей. По словам Силуанова, высокая степень готовности у дорожных проектов: продлении трассы Москва — Казань до Екатеринбурга, развитии железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла и обновлении подвижного состава в метро Санкт-Петербурга.

Еще один проект, находящийся в «высокой степени готовности», — комплекс по переработке и сжижению газа в районе Усть-Луги в Ленинградской области. На него «Газпрому» планируется выделить 900 млрд рублей, отметил Силуанов. Он выразил надежду, что этот проект получится запустить в этом году с использованием средств ФНБ.

«Всего инвестиции из фонда в проекты за три года могут составить 2,5 трлн рублей. Логика была такая, чтобы не нарушать объемы денежного предложения, в год мы должны инвестировать порядка 400 млрд рублей, за исключением проекта по Усть-Луге, там порядка 900 млрд рублей, который предусматривает закупку импортного оборудования, эти деньги не будут использоваться на территории нашей страны», — добавил Силуанов.

Ранее «Эксперт» писал, что уже сейчас до 2,5 трлн рублей из ФНБ можно инвестировать в окупаемые инфраструктурные проекты. Хотя минимальный уровень, ниже которого нельзя использовать средства ФНБ на инвестиции, был увеличен с 7 до 10% ВВП, объем ФНБ уже превышает этот показатель. Впрочем, Минфин также настаивает на повышении минимального уровня ликвидных резервных активов до 10% ВВП — на 1 января 2022 года объем таких активов ФНБ составляет 7,3% ВВП.

