США пообещали «жесткий ответ» в случае признания Россией ДНР и ЛНР

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США расценят возможное признание президентом России Владимиром Путиным независимости ДНР и ЛНР как отказ от выполнения Минских соглашений и дадут «быстрый и жесткий ответ», сообщает ТАСС. При этом она не смогла уточнить, каким конкретно будет этот ответ.

«Поддержка этого со стороны Кремля будет равносильна тому, как если бы российское правительство полностью отвергло свои собственные обязательства в рамках Минских соглашений… Это потребует быстрого и жесткого ответа со стороны Соединенных Штатов в координации с нашими союзниками и партнерами», – сказала Псаки.

Ранее Госдума поддержала обращение к президенту России о признании ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР, но такое признание не коррелирует с Минскими соглашениями.