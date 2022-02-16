Сюжет дня: бумаги ритейлеров растут на фоне дорожающих продуктов

Трейдеры проявили повышенный интерес к бумагам российских ритейлеров на фоне роста цен на продукты. В среду, 16 февраля на Мосбирже подорожали акции крупнейших торговых сетей «Магнит» (+3,3% 5412 рублей за штуку) и X5 Retail group (на +4,04% до 1865,5 рублей).

По данным Банка России, в январе 2022 года продукты подорожали сразу на 11,5%. При этом цены на некоторые категории товаров выросли еще сильнее. Например, стоимость макаронных изделий и круп выросла на 19,4%, мясной продукции – на 16,5%, рыбной – на 12,7%, молока и молочной продукции – на 13,9%. В декабре 2021 года продовольственная инфляция составила 10,99%. Удорожание товаров связано с инфляцией и ситуацией на мировых рынках, считают эксперты.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,28% до 3646,41 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,77% до 1524,51пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:28 мск составила 95,59 долларов за баррель (+2,48%). Российская валюта укреплялась – 75,24 рублей за доллар.