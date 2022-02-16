Таиланд переименовывает свою столицу

Королевский ученый совет Таиланда объявил о смене официального названия столицы страны Бангкока в Krung Thep Maha Nakhon (Крунг-Тхеп-Маха-Накхон), что на тайском языке означает «Город Ангелов Великая Столица», сообщает РБК.

Это, на первый взгляд длинное название города, является сокращенным от полного местного названия города, которое включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное название столицы. Полное название столицы Таиланда выглядит как Krungthepmahanakhonamonrattanakosinmahintharaayuthayamahadilokphopnoppharatratchathaniburiromudomratchaniwetmahasathanamonpimanawatansathitsakkathattiyawitsanukamprasit, что в переводе значит «Город ангелов, великий город, город — вечное сокровище, неприступный город Бога Индры, величественная столица мира, одаренная девятью драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия грандиозный Королевский Дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует перевоплощенный бог, город, подаренный Индрой и построенный Вишвакарманом».

Решение о переименовании столицы предстоит утвердить правительственной комиссии. Однако даже в случае смены названия города, название Бангкок сможет применяться как неофициальное название столицы.

