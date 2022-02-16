Театр «У Никитских ворот» представляет премьеру «С кошелочкой» по одноименному рассказу Фридриха Горенштейна

Советский человек помнит свою биографию в подробностях и ответвлениях благодаря многочисленным анкетам, которые ему приходится весьма часто заполнять. Но Авдотьюшка давно уже не заполняла анкет, а из всех государственных учреждений ее главный интерес был сосредоточен на продовольственных магазинах. Ибо Авдотьюшка была типично продовольственной старухой, тип, не учитываемый социалистической статистикой, но принимающий деятельное участие в потреблении социалистического продукта.

Автор пьесы Фридрих Горенштей известен киносценариями таких известных фильмов как «Первый учитель» Андрона Кончаловского, «Раба любви» и «Свой среди чужих» Никиты Михалкова, «Седьмая пуля» Али Хамраева и, наконец, «Солярис» Андрея Тарковского… Он так же написал несколько романов, пьес и множество рассказов и эссе.

Боли народные и частные судьбы отдельных людей у Горенштейна всегда сплетены и составляют художественный монолит его прозы. Реализм и фантазия воспроизводят картину мира внутреннего и обобщенного. Слово Горенштейна делается правдой о нашем времени, дает возможность оценить это время философски, исторически и во всех подробностях бытия.