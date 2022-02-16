Tesla может открыть фабрику электромобилей на северо-востоке Китая

Компания Tesla получает конкурирующие заявки на вторую «гигафабрику» в Китае. Об этом свидетельствуют опубликованные на китайских ресурсах документы, пишет electrek.co.

Сообщается, что автопроизводитель объявит о новом расположении завода в текущем году.

Сейчас у Tesla на территории Китая есть фабрика в Шанхае, в зоне свободной торговли. В настоящее время она является крупнейшим заводом компании по объему производства и главным экспортным центром Tesla. Кроме того, у Tesla имеются предприятия во Фримонте (Калифорния), а также в Техасе и Берлине — последние две находятся на стадии наращивания производства.

В компании рассчитывают на то, что только эти четыре объекта увеличат мощности Tesla до трех миллионов автомобилей в год к концу 2023-го. Однако в целом на ближайшее десятилетие у компании гораздо более серьезные амбиции, что потребует, соответственно, строительства нескольких новых заводов.

По словам гендиректора компании Илона Маска, к концу этого года можно ожидать точной информации о местах расположения новых фабрик. «2022 год — это год, когда мы будем изучать расположение заводов, чтобы понять, что имеет наибольший смысл, возможно, с некоторым объявлением к концу этого года», — приводятся слова главы Tesla.

Предполагается, что новый проект в Китае запустят по той же схеме, что шанхайскую «гигафабрику» — то есть будут созданы условия для того, чтобы несколько провинций и муниципалитетов были вынуждены конкурировать друг с другом. Сейчас при выборе территории для завода Tesla ориентируется, прежде всего, на условия владения производственными мощностями с точки зрения различных ограничений.

Информация о возможном появлении еще одной фабрике Tesla в Европе и одной в Китае появилась еще в прошлом году, отмечает издание. На данный момент в числе конкурирующих за новый завод Tesla китайских городов и регионов — Циндао, Ухань, Ханчжоу, Хэфэй, Чжэнчжоу, Шэньчжэнь и Цзинань, а также крупнейший город на северо-востоке КНР, столица провинции Ляонин Шэньян.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в июне 2022 года «Соллерс Груп» и «РусГидро» запустят во Владивостоке каршеринг с электрокарами Jac. О том, что компании организуют во Владивостоке каршеринг исключительно на электромобилях, стало известно осенью прошлого года. По словам главы «Соллерс Груп» Вадима Швецова, это поможет понять, как наладить производство электромобилей в регионе в будущем и на какой уровень локализации следует ориентироваться. Сообщается, что «РусГидро» уже сформировало в городе и агломерации Владивостока развитую зарядную инфраструктуру, которая продолжает развиваться. В скором времени электромобили отправятся из Москвы во Владивосток для подготовки к выводу на рейс. Летом парк электрокаршеринга должен увеличиться до 70 машин.