Trump Media испытывает трудности с оценкой рыночной стоимости

Акции DWAC торгуются уже несколько дней на отметке $80, прибавив сразу 700% с октября прошлого года, когда было объявлено о сделке. Несмотря на тотальную распродажу, повлекшую падение бумаг других SPAC – компаний, акции в начале года выросли на 60%. Компанию Trump Media можно оценить благодаря сложившейся цене акций в 3-4 миллиарда долларов. Показатель стал отличным достижением. Также учтены планы компании по запуску новой платформы соцсетей Truth Social.

При этом стоимость варрантов на биржевых торгах не превышает $27 за ценную бумагу, что является настоящей ценовой пропастью по сравнению со стоимостью акций. По мнению трейдеров, тенденция вызвана неопределенностью финансовой структуры и собственности Trump Media, а также продолжающимся расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Публикация этих данных займет еще несколько месяцев и в конце концов может оказаться, что компания Трампа далека от ниши прибыльного бизнеса.