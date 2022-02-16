ЦБ назвал признаки современных финансовых пирамид

Более половины обезвреженных финансовых пирамид, действовавших в Сети, привлекали средства клиентов в криптовалюте, предлагали вложиться в несуществующие криптовалютные активы, либо участвовать в майнинге с помощью мобильного телефона. Кроме того, заметно увеличилось количество финансовых пирамид, созданных под видом онлайн-игр. Активному продвижению мошеннических компаний среди населения способствовала их реклама популярными блогерами, сообщается на сайте ЦБ.

«В 2021 году Банк России выявил 2679 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 73% больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении регулятора.

В прошлом году Центробанк выявил 871 финансовую пирамиду, что почти в четыре раза больше, чем в 2020-ом (222). Практически во всех случаях злоумышленники обещали потенциальным жертвам помощь в инвестировании. Более 80% пирамид действовали через интернет. Как уточнили в ЦБ, их организаторы часто привлекали для распространения рекламы популярных блогеров, в том числе региональных, использовали в качестве приманки названия крупнейших финансовых и нефтегазовых компаний. Более половины (52,8%) таких проектов привлекали средства в криптовалюте или рекламировали вложения в различные несуществующие криптовалютные активы. Мошенники также предлагали участвовать в производстве криптомонет, майнинге с помощью мобильных телефонов.

Увеличилось также количество финансовых пирамид, действовавших под видом онлайн-игр. Они заманивали молодежь своей простотой и обещанием мгновенной доходности при условии небольших денежных вложений. В частности, с сентября 2021 года регулятор выявил 64 игровых проекта с признаками деятельности финансовых пирамид.

Кроме того, Банк России обнаружил 860 субъектов с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Практически все они предлагали через интернет услуги форекс-дилеров. Для привлечения клиентов многие из них заявляли о наличии лицензии зарубежного регулятора.

«Мошенники активно осваивают онлайн-пространство, где создавать новые проекты намного дешевле и проще. В то же время Банк России усовершенствовал процесс мониторинга, с помощью которого более эффективно выявляет нелегалов в Сети. По инициативе Банка России в прошлом году был разделегирован или ограничен доступ более чем к 3 тысячам сайтов нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид», — подчеркнули в ЦБ.

На сайте ЦБ постоянно обновляется так называемый предупредительный список — перечень компаний, у которых установлены признаки незаконной деятельности или финансовых пирамид.

Ранее «Эксперт» писал, что сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии выявили преступное сообщество, которое похищало деньги россиян под видом инвестиционной деятельности. Финансовая пирамида была создана еще в 2020 году, злоумышленники обещали прибыль в 100% от суммы вклада. Всего они успели украсть у трех тысяч человек более 915 млн рублей. Были задержаны 18 человек, еще двое находятся в розыске. Возбуждены уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств», соединенные в одно производство.