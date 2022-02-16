Цены на газ в Европе снижаются на 5%

Цены мартовских газовых фьючерсов в начале торгов дешевеют примерно на 5%, держась ниже $800 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Цена фьючерсов на индекс крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила $780,5. Затем котировки немного выросли, достигнув отметки $798,6 - пока это ценовой максимум торгов. Ориентировочная цена вторника составляла $836.

Южный и Западный военные округа Российской Федерации 15 февраля начали возвращение войск в места дислокации после учений, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков около 11.00 по московскому времени. Военнослужащие Южного военного округа начали возвращаться из Крыма в пункты постоянной дислокации после окончания учений, сообщил позже руководитель пресс-службы Южного военного округа.

Заметный рост цен на газ в Европе начался весной 2021 года, когда средняя спотовая цена по индексу TTF колебалась в диапазоне от 250 до 300$ за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с доставкой «на день вперед» превысила отметку в $600. В начале октября данный объем торговался уже по $1000. Исторический максимум на фьючерсном рынке в $2190 за тысячу кубов достиг 21 декабря. Затем котировки корректно снизились, но в целом таких стабильно высоких цен не было за всю историю эксплуатации газовых хабов в Европе, то есть с 1996 года.

Высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии, ограниченные поставки от крупных поставщиков, а также низкая заполняемость европейских подземных хранилищ после долгой холодной зимы и жаркого лета в 2021 году стали основными факторами, по мнению экспертов, роста цен.

