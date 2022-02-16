Украина запретила транзит белорусских удобрений

«Украинские железные дороги» заявили, что с 16 февраля приостановила транзит белорусских минеральных удобрений, сообщает «Прайм». В сообщении украинской компании уточняется, что удобрения поставляли «Беларуськалий» и «Белорусская калийная компания». При этом не уточнятся, на какой срок были введены данные ограничения.

По данным агентства «Украинские новости», в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, импорт минеральных удобрений на Украину вырос на 97,6%, до 1,661 млрд долларов. Из Белоруссии Украина импортировала в декабре 2021 года калийных удобрений на 4,385 млн долларов, а в декабре 2020 года на сумму 1,703 млн долларов.

1 февраля правительство Литвы приняло решение с расторгнуть договор компании «Литовские железные дороги» с «Беларуськалием» на перевозку калийных удобрений. Договор «Беларуськалия» с «Литовскими железными дорогами» заключен на период 2018-2023 годов и предусматривал перевозку до 12 млн тонн удобрений в год.

