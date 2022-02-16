В 2021 году «Газпром» на 35% сократил экспорт газа в дальнее зарубежье

«Газпром» подвел предварительные итоги первых полутора месяцев 2021 года, в соответствии с которыми добыча природного газа составила 70,1 млрд кубометров, что стало лучшим показателем за последние три года. «Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок обеспечены на уровне рекордного прошлого года», – говорится в сообщении компании.

При этом экспорт в страны дальнего зарубежья составил 17,9 млрд кубометров, что на 35,5% или на 9,8 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период 2021 года. В какие страны сократились поставки «Газпром» не раскрыл, но при этом отметил, что поставки выросли в Турцию на 2,7%, в Болгарию на 24,2%, в Боснию и Герцеговину на 13,9%. Кроме того, компания заявила, что растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC, а 14 февраля был зафиксирован рекорд суточного объема поставок, но не раскрыла их точных объемов.

При этом «Газпром» уточнил, что он поставляет газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.

Помимо этого, «Газпром» со ссылкой на данным Gas Infrastructure Europe сообщил, что на 14 февраля объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 22,3% (на 9,2 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 93,4% от объема газа, закачанного в летний период. Объем активного газа в европейских хранилищах на 14 февраля составляет всего 32 млрд кубометров, что на 1,3 млрд убометров ниже исторических минимальных значений на эту дату.

Ранее «Эксперт» сообщал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила депутатам Европарламента в Страсбурге, что Европейский союз подготовился к возможным перебоям в поставках российского газа. По ее словам, в последние недели ЕК проработала все сценарии возможного полного или частичного прекращения поставок газа в ЕС из Российской Федерации и добилась энергетической безопасности на текущий зимний сезон. Еврочиновница считает, что это необходимо на случай, «если Россия решит использовать энергетику в качестве оружия».

По ее мнению, во времена высокого спроса на природный газ российская компания «Газпром» ограничила свои поставки в Европу, и такие действия уже подорвали доверие к Москве как к надежному поставщику энергоресурсов.



