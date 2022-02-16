В допинг-пробе Валиевой нашли три препарата, улучшающих работу сердца

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой были обнаружены три препарата, которые в совокупности могут быть направлены на повышение выносливости, с таким заявлением выступил глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тигарт, сообщает New York Times.

«Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно нет. По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение усталости и повышение эффективности использования кислорода», - сказал американский функционер.

По данным NYT, помимо триметазидина, в образце Валиевой также были обнаружены гипоксен и L-карнитин, Данные препараты не входят в список запрещенных для спортсменов.

На прошлой неделе Международное агентство по допинг-тестированию (ITA) сообщило, что допинг-тест Валиевой от 25 декабря 2021 года дал положительный результат на триметазидин. Несмотря на апелляции МОК, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) Спортивный арбитражный суд (CAS), допустил Валиеву к личному турниру Олимпиады в Пекине. При этом, по словам представителя МОК, церемония награждения в случае, если спортсменка поднимется на пьедестал почета, не состоится. Разбирательство в отношении фигуристки будет продолжено.

15 февраля представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд сообщил журналистам, что вещество, обнаруженное в допинг-пробе Валиевой, попало в организм вместе с препаратом, которым пользовался ее дедушка.

Сам дедушка Валиевой предоставил на слушания видео, в котором подтвердил, что он принимает триметазидин по состоянию здоровья, сообщает New York Times.

По словам источника, видео, предоставленное дедушкой, было снято в автомобиле. Он показал упаковку с лекарством на камеру и заявил, что периодически принимал триметазидин. Газета также сообщает, что мать спортсменки заявила в своих показаниях, что дедушка ежедневно сопровождал фигуристку на тренировку и оставался с ней, пока ее мать не возвращалась с работы. Кроме того, мать Валиевой сообщила, что ее дочь принимала гипоксен для улучшения сердечной деятельности.

Результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными, то же самое касается результата сборной России в командном турнире, где принимала участие Камила Валиева, заявил в среду директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

