На Юге России построят хранилище сжиженных газов для снабжения больниц кислородом

В Ставропольском крае планируется создание комплекса по снабжению медицинских учреждений и предприятий техническими газами.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития Ставрополья, реализацией проекта занимается ООО «АльфаФарм» — новый резидент индустриального парка «Ставрополь».

«Проект предусматривает создание в 2022 году запаса сжиженных газов для бесперебойного снабжения медицинских учреждений кислородом в объеме 540 тонн в год и промышленных предприятий азотом — 648 тонн в год, аргоном — 216 тонн в год, двуокисью углерода — 756 тонн в год», — говорится в сообщении.

В реализацию проекта планируется вложить 51 млн рублей, из этой суммы 1 млн рублей выделят на проектирование хранилища; на строительство самого комплекса направят 20 млн рублей. На закупку автотехники будет потрачено 30 млн рублей, передает «Интерфакс».

Уточняется, что ООО «АльфаФарм» зарегистрировано в 2018 году в Изобильненском районе Ставропольского края.

Ранее «Эксперт» писал, что другой резидент территории регионального индустриального парка « Ставрополь» планирует запустить завод по производству рыбных консервов. Размер предполагаемых инвестиций в предприятие составляет более 50 млн рублей, в рамках проекта планируется создание 25 высокооплачиваемых рабочих мест. За период с 2022 по 2031 год завод должен обеспечить налоговые поступления в бюджет края в размере примерно 26,5 млн рублей.