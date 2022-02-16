В России за сутки выявили более 179 тысяч больных COVID-19

Ежедневный прирост новых случаев коронавирусной инфекции в России составил 179 284 случая, следует из данных, опубликованных на сайте «Стопкоронавирус.рф» 16 ноября.

Показатель увеличился на 12 653 человека по сравнению с показателем, достигнутым накануне, 15 февраля. До настоящего момента в России в течение четырех дней наблюдалось снижение ежедневного прироста заболевших.

Число госпитализаций за 24 часа составило 19 573 человека, что на 10,3% меньше по сравнению с предыдущим днем. Снижение числа госпитализаций отмечено в 54 регионах, в одном субъекте Российской Федерации ситуация осталась неизменной, увеличение числа госпитализаций произошло в 30 регионах.

За сутки от коронавируса умерло 748 человек, накануне сообщалось о 704 смертях.

172 468 человек выздоровели в течение дня, что на 25,1% больше, чем 15 февраля, согласно данным портала.

