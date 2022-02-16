В США заявили, что «Прометей» снижает эффективность ВВС

Несмотря на то, что борьба с истребителями противника не является основной задачей российской зенитной системы С-500 «Прометей», этот комплекс способен серьезно снизить эффективность боевых самолетов этого класса благодаря дальности действия, мощному набору датчиков и интеграции с другими системами ПВО, пишет журнал MilitaryWatch.

«Прометей» не имеет себе равных в данном виде вооружения, к примеру такая характеристика С-500, как дальность 600 км в несколько раз превышают возможности ближайших аналогов, американских комплексов THAAD и Patriot, которые стреляют максимум на 200 км. Еще более впечатляющей, по мнению автора материала, является способность «Прометея» перехватывать гиперзвуковые цели, движущиеся со скоростью более 10 Махов (возможности С-400 ограничены 8 М).

Наконец, обнаруживать цели авиационного типа на расстоянии 800 км комплексу позволяет мощность и разнообразие датчиков, которые помогают также наводить зенитные ракеты на спутники и межконтинентальные баллистические ракеты, и обмениваться информацией о целях с более «приземленными» зенитными системами, такими как С-400, С-350 и «Бук».

При этом, вклад «Прометея» в борьбу с фронтовой авиацией не ограничивается целеуказанием. В современной воздушной войне западных стран важную роль играют летающие радары и самолеты-заправщики. Первые находят цели для самолетов-невидимок F-22 и F-35, вторые расширяют радиус их действия (очень скромный в базовой версии). Способность С-500 сбивать самолеты на дальности до 600 километров меняет правила игры, поскольку отдаляет зону использования воздушных радаров и заправщиков от театра военных действий. Способность российской системы сбивать спутники также усложнит работу ВВС противника, поскольку те же F-22 и F-35 сильно зависят от их помощи.