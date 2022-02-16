В Японии создали уникальный луноход с руками

Японская компания GITAI создала дистанционно управляемый робот-луноход с руками, а затем протестировала его. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Эксперимент проводился на испытательном полигоне JAXA с имитацией лунного рельефа в Сагамихаре, Япония. Среди основных задач лунохода - исследование поверхности Луны, добыча полезных ископаемых, сборка оборудования и техническое обслуживание. Разработчики заявили, что робот прошел все необходимые тесты по четырем пунктам: тест на мобильность и преодоление препятствий, на сборку солнечных панелей, на добычу лунных ресурсов, а также на восхождение на холм.

Дизайнеры оснастили GITAI R1 четырьмя колесами, имеющими угол поворота 360 градусов, что позволит ему ездить боком и преодолевать песчаные поверхности под углом до 20 градусов. Кроме того, робот оснащен фонариком, двумя руками и камерами. Управление разработкой полностью дистанционное, оператор может управлять движением и конечностями GITAI R1 с помощью контроллеров виртуальной реальности.

В январе китайские ученые обнаружили частицы воды в образцах почвы, доставленных с Луны. По оценкам экспертов, полученные образцы, как оказалось, содержали около 120 миллионных долей воды, которая появилась из-за солнечного ветра.