«Яндекс. Маркет» станет импортером

Сервис «Яндекс. Маркет» начнет напрямую импортировать продукцию зарубежных брендов, в том числе одежду, продукты питания, товары для дома, здоровья и красоты, а также DIY-продукцию.

Как пишет «Коммерсантъ», первыми партнерами компании стали производитель беговых дорожек WalkingPad и бренд товаров для досуга и отдыха BestWay.

Издание отмечает, что острая конкуренция в сфере онлайн-торговли вынуждает маркетплейсы диверсифицировать бизнес. В «Яндекс. Маркете» решение развивать прямые закупки вместо того чтобы подключать иностранных продавцов к сервису объясняют тем, что подобная схема позволит предложить покупателям «уникальный ассортимент».

Помимо непосредственно импорта, «Яндекс. Маркет» будет заниматься бюрократическими процедурами, необходимыми для продажи зарубежных товаров на территории РФ. В частности, маркетплейс возьмет на себя сертификацию иностранной продукции в России, а также организацию доставки и таможенное оформление. По словам представителей компании, это упростит доступ на рынок производителям, не имеющим опыта поставок в Россию.

Отмечается, что для некоторых брендов «Яндекс. Маркет» может стать эксклюзивным импортером в России.

В компании Ozon рассказали, что также самостоятельно импортируют в Россию товары fashion-брендов, таких как Tommy Hilfiger и Emporio Armani; сейчас там рассматривают возможность прямого импорта и других категорий, включая товары для дома. В Wildberries ввозят товары из-за границы уже давно, однако сейчас компания фокусируется на развитии платформы именно для предпринимателей, поэтому доля оборота от импорта снижается.

Ранее «Эксперт» писал, что консолидированная выручка компании «Яндекс» по итогам 2022 года может составить 500 млрд рублей. Выручка «Яндекса» по итогам 2021 года выросла на 63% по сравнению с 2020-м — до 356,2 млрд рублей. Как отмечают аналитики, результаты оказались выше собственного прогноза компании по выручке на уровне 340–350 млрд рублей, а также выше прогнозов рынка на уровне 351,1 млрд рублей. На фоне публикации финансовой отчетности компании за прошедший год ее акции 15 февраля подорожали на +12,47%, до 3912 рублей за бумагу. В течение сессии рост также превышал 14%.