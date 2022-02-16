Европа готовится к дефициту российского газа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила депутатам Европарламента в Страсбурге, что Европейский союз подготовился к возможным перебоям в поставках российского газа. По ее словам, в последние недели ЕК проработала все сценарии возможного полного или частичного прекращения поставок газа в ЕС из Российской Федерации и добилась энергетической безопасности на текущий зимний сезон. Еврочиновница считает, что это необходимо на случай, «если Россия решит использовать энергетику в качестве оружия».

По ее мнению, во времена высокого спроса на природный газ российская компания «Газпром» ограничила свои поставки в Европу, и такие действия уже подорвали доверие к Москве как к надежному поставщику энергоресурсов.

Она также сообщила, что ЕК «уже много недель ведет переговоры с государствами, которые готовы увеличить поставки сжиженного газа в ЕС». По словам Урсулы фон дер Ляйен, благодаря таким контрактам в январе «уже наблюдались рекордные поставки сжиженного газа в Европу».

