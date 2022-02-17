Абрамович вместе с Evraz уходит из-под санкций

Роман Абрамович перевел на себя долю в Evraz, которой он ранее владел через компанию Greenleas International Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Изменения, по всей видимости, связаны с выделением «Распадской» из состава Evraz в отдельный бизнес, которое было анонсировано в конце 2021 года и началось в январе 2022-го.

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В компании объясняли необходимость такого шага тем что «разделение двух направлений соответствует долгосрочным интересам акционеров, сотрудников, клиентов “Евраза” и иных заинтересованных сторон».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании, в результате выделения появятся два разных бизнеса c публичным статусом и ведущими позициями в своих областях, что позволит каждому из них достигать собственных стратегических целей, целей по распределению капитала и целей в области устойчивого развития.

Совет директоров «Евраза» пришел к заключению, что выделение служит интересам заинтересованных лиц каждого из самостоятельных бизнесов, обеспечивая прозрачности деятельности по достижению целей устойчивого развития, индивидуальное распределение капитала и независимую стратегию развития для ПАО «Распадская».

Напомним, Evraz — это международная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, один из лидеров по производству ванадия в мире. Крупнейший акционер – Роман Абрамович, которому принадлежит 28,64% предприятия. Александр Абрамов через Abiglaze Ltd. контролирует 19,32%, Александр Фролов (Crosland Global Ltd.) — 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев — 3,01%.

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Стоит отметить, что на этой неделе произошло выделение из компании угольных активов, консолидированных на «Распадской». По ее итогам структуры основных акционеров Evraz — Greenleas International, Abiglaze и Crosland Global — в настоящее время совокупно владеющие 57,61% акций, будут владеть как минимум 53,72% «Распадской».

В целом офшоры становятся все менее привлекательными для российских бизнесменов — налоги повышаются, а безопасность и анонимность активов не гарантируется, прокомментировал «Эксперту» ситуацию Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». В то же время для крупного российского бизнеса безопаснее и удобнее хранить деньги в России. Здесь, по мнению эксперта, гарантирована безопасность от политического давления, а правительство приравняло российские холдинги к международным компаниям, что позволит им регистрироваться в специальных административных районах (САР) в Приморском крае или Калининградской области.

Сейчас, отмечает Никита Донцов, в условиях крайне высокой геополитической напряженности и вероятности введения новых санкций против России, а также персональных санкций западных стран против крупных бизнесменов из России, деофшоризация выглядит естественным процессом. Более того, существует вероятность, что таких людей, как Роман Абрамович, на Западе могут шантажировать, блокируя перемещения капитала и стремясь оказать политическое давление на Россию и Путина.

Вероятно, предполагает Никита Донцов, на высшем уровне все же существуют некие договоренности и гарантии безопасности, потому что хранение крупных активов в недружественных странах может привести к очевидным политически мотивированным проблемам.

Оффшорная экономика, как подтвердил в беседе с «Экспертом» Павел Уткин, ведущий юрист компании объединенный юридический центр «Парфенон», постепенно изживает себя, и практически к любой легально работающей компании, которая зарегистрирована в оффшоре, автоматически возникают вопросы. А в свете постоянных конфликтов между Россией и Великобританией на политической арене, усугубившихся распространением фэйков о вторжении РФ на Украину, есть вероятность, что Абрамович решил перестраховаться, даже несмотря на то, что ему отказали в виде на жительство в Великобритании, и он был вынужден получить израильский паспорт.

Теоретически такой шаг Романа Абрамовича может быть прелюдией к переходу в российские налоговые гавани или специальные административные районы. Кроме того, возможно, что бизнесмен решил таким образом упорядочить непосредственно структуры акционеров «Евраза» после выделения угольных активов «Распадской». Но наиболее вероятным вариантом видится именно некое «обеление» структуры управления компанией, поскольку если в Англии на эту тему разговоров не было, то в Израиле они могут начаться. В любом случае, уверен Павел Уткин, какого-то негатива это событие не несет, это простой косметический шаг, на который, впрочем, у собственника, определенно, были веские причины.