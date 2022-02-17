Байден признался, почему США не могут ввести санкции против РФ

Джо Байден так же, как подавляющее большинство американцев, считает себя автомобилистом. Его любимая машина - зеленый Corvette Stingray, модель 1967 года. Она ему особенно дорога, потому что это свадебный подарок отца, который бал самым большим продавцом «шевроле» в штате Делавэр.

Президент Байден – поклонник автомобилей. В этом он похож на десятки миллионов американцев. Поэтому он разделяет и одну из главных забот соотечественников – дорогой бензин, цена на который сейчас максимальная за семь последних лет, а в Калифорнии и вовсе рекордно высокая. «Бензиновые» страсти в Америке настолько сильны, что им вполне по силам, по мнению политологов, похоронить президентство Байдена. До президентских выборов еще далеко - 2,5 года, но промежуточные выборы в Конгресс пройдут уже этой осенью. От того, как будут голосовать американские автомобилисты, в немалой степени будет зависеть их результат.

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15 февраля Белый дом объявил, что может отменить федеральный бензиновый налог, чтобы как можно быстрее и эффективнее облегчить положение американских автомобилистов. Средняя цена галлона (4,5 литра) в США сейчас составляет 3,5 доллара, что почти на 50% выше цены годичной давности, когда Джо Байден переехал в Белый дом. Конечно, отмена бензинового налога, составляющего 18,4 цента на галлон бензина, может существенно помочь автомобилистам, но она идет вразрез с политикой администрации, направленной на отмену всех привилегий и льгот для нефтяной отрасли и на то, чтобы пересадить американцев с автомобилей, работающих на двигателях внутреннего сгорания, на электромобили.

«За последние четыре десятилетия цены на бензоколонках и рейтинги президентов показывали сильную взаимосвязь»,- рассказал Financial Times (FT) директор компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.

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Байден, по мнению Бука, практически бессилен и ничем не может помочь избирателям, которые с каждым днем оставляют на автозаправках все больше долларов. Он, кстати, вынужден был признать, что любой конфликт на Украине или санкции против России могут еще больше поднять цены на топливо.

«Не буду притворяться и говорить, что это пройдет безболезненно»,- заявил президент Байден 15 февраля.

Пока все попытки Белого дома остановить бензиновую инфляцию были неудачными. Они начались в августе прошлого года, когда цена барреля нефти приблизилась к 70 долларам. Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан призвал ОПЕК увеличить добычу нефти. Через полтора месяца он отправился в Эр-Рияд, где вновь повторил свою, а следовательно и президентскую просьбу. В столице Саудовской Аравии Салливана вновь ждал отказ.

Байден со своими помощниками пытался давить и на американские нефтяные компании, но и здесь его ждала неудача. В ноябре Белый дом объявил о распечатывании Стратегического нефтяного резерва и о выбросе на рынок десятков миллионов баррелей. Эта сильнодействующая мера помогла, но снижение цен на бензин оказалось краткосрочным и они вскоре вновь поползли вверх.

14 февраля цены на нефть в США превысили 95 долларов за баррель. Естественно, теперь следует ждать дальнейшего повышения цен и на бензин.

Конечно, Джо Байден не первый американский президент, который пытается бороться с инфляцией цен на топливо, ОПЕК и нефтяными компаниями. У него перед глазами неутешительный пример Джимми Картера, для которого высокие цены на бензин в немалой степени стали причиной падения популярности. Можно вспомнить и Джорджа Буша, который в 2006 году говорил о том, что американцы «подсели» на нефть. В 2007-8 годах, когда цены на нефть достигли почти полутора сотен долларов за баррель, белодомовские чиновники вместе с коллегами из других стран были частыми просителями в столицах стран членов ОПЕК.

Американцы сжигают ежедневно в среднем 20,7 млн баррелей нефти. Приблизительно таким же будет спрос на черное золото по прогнозам и в этом году.

Конечно, для американских президентов, включая и предшественника Байдена, который регулярно ругал ОПЕК в Twitter, легче просить нефтедобывающие страны больше добывать нефти, чем бороться с нефтезависимостью своих граждан. ОПЕК+ между тем обращает внимания на просьбы Джо Байдена не больше, чем на такие же просьбы Дональда Трампа. Страны, входящие в соглашение, неуклонно выполняют решение наращивать добычу, но делают это намного медленнее, чем хотят в Белом доме.

Несмотря на выросшие в последнее время цены на нефть, вплотную приблизившиеся уже к 100 долларам за баррель, американские нефтяники тоже не торопятся наращивать добычу. Сейчас она составляет около 11,6 млн бар./сутки, что намного ниже допандемических рекордов на уровне 13 млн бар./сутки.

Самая большая проблема Джо Байдена с ценой на нефть заключается, пожалуй, в его ограниченной власти влиять на них несмотря на то, что он считается самым могущественным человеком на планете. Бензиновый налог лишний раз показывает, насколько ограничен арсенал его орудий в борьбе с дорогим бензином.

«Фундаментальная проблема нефтяного рынка состоит в том, что все меньше средств вкладывается в разведку и добычу,- приводит FT объяснение аналитика консалтинговой компании Energy Aspects Роберта Кэмпбелла.- При этом спрос вернулся. Необходимо эти составляющие сбалансировать».